Археологи рассказали о находках в южном пригороде Херсонеса

- Открытие южного пригорода Херсонеса может дать начало новому этапу археологических исследований, предполагающему целенаправленное изучение окружающих территорий, определение границ пригородных зон с востока и запада. Изучение пригородов Херсонеса - важная часть исследования всего мегаполиса, - рассказали в Эрмитаже.

Раскопки проходили в феврале-августе этого года в буферной зоне Херсонеса, на территории, предназначенной для строительства историко-археологического парка. В экспедиции участвовали представители Эрмитажа, Института археологии РАН и музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Сообщается, что ученые обнаружили вырубленные в скале склепы эллинистического и римского времени, хозяйственные и производственные помещения, новые оборонительные стены, цистерны для воды. Собрана большая коллекция чернолаковой, краснолаковой и поливной керамики, металлические, стеклянные, каменные и костяные изделия. Найдено более 600 монет, в том числе экземпляры из серебра и золота. Среди них - золотые монеты византийских императоров Артавазда (743 год) и Константина X Дуки (1059-1067 годы).

В результате раскопок установлено, что в эллинистическое время в южном пригороде Херсонеса располагались производственные и хозяйственные постройки. С началом новой эры и во времена раннего средневековья здесь существовал некрополь. Найдены семейные склепы и одиночные погребения в грунтовых могилах. В конце X - начале XI веков захоронения стали производить на территории города, а на месте бывшего некрополя вновь поселились люди. Обнаружены постройки жилого и хозяйственного назначения: вырубленные в скале помещения и тарапан (винодавильня).

Также ученые нашли террасы в нижней части и на восточном склоне Херсонесской балки. Ученые полагают, что там у жителей Херсонеса были сады и огороды.

- Вероятно, этот своеобразный пригород защищала отдельная оборонительная стена, остатки которой найдены на расстоянии более 300 метров от известных ранее оборонительных сооружений города, - добавили в музее.

В Эрмитаже также сообщили, что ученым удалось найти место самых первых раскопок на этой территории, которые проводил в 1890-1893 годах основатель херсонесского музея К.К. Косцюшко-Валюжинич. С того времени и до наших дней эта территория не исследовалась археологами, поскольку на ней располагались воинские части. В конце XIX века были открыты несколько склепов, а найденные материалы переданы в Эрмитаж.

- В ближайшее время научным сотрудникам предстоит кропотливая работа с находками из склепов, которые хранятся в музее с конца XIХ века, - рассказали в пресс-службе.