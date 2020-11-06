Ассистент судьи на матче ЦСКА - "Ростов" заменен после теста COVID-19

В судейской бригаде матча 14-го тура РПЛ ЦСКА - "Ростов" произошла замена ассистента арбитра. Вместо Андрея Веретешкина назначен Наиль Сейфетдинов.

"Замена произошла из-за сомнительного теста на COVID-19 у Веретешкина", - говорится в сообщении Российского футбольного союза.

Обновленная судейская бригада выглядит следующим образом: судья - Алексей Матюнин, ассистенты судьи - Наиль Сейфетдинов и Андрей Болотенков. Резервный судья матча - Анатолий Жабченко, VAR - Алексей Сухой, AVAR - Егор Болховитин, инспектор - Фейзудин Эрзиманов.

Напомним, что матч ЦСКА - "Ростов" состоится 8 ноября в Москве. С результатом 28 очков ЦСКА находится на первом месте турнирной таблицы, а ФК "Ростов" - на пятом с 23 очками.