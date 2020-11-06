Суд взыскал с двух жителей Кубани 900 тысяч рублей за лесной пожар

Туапсинский районный суд обязал взыскать с двух местных жителей 900 тысяч рублей в качестве возмещения затрат на тушение лесного пожара, возникшего по их вине. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По информации ведомства, 6 апреля 2020 года на территории Небугского участкового лесничества вспыхнул низовой пожар, перешедший на соседние выделы и кварталы. Огонь охватил 89 гектаров площади. Полностью ликвидировать его удалось только 8 апреля 2020 года. В тушении участвовали 200 человек, 50 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. Общая сумма затрат на борьбу со стихией составила почти 900 тысяч рублей.

- В ходе проверки было установлено, что лесной пожар возник из-за разведенного костра на участке в поселке Небуг - огонь перекинулся на земли лесного фонда, - рассказали в прокуратуре края. - Владелец не очистил арендуемый участок от сухой травянистой растительности, валежника, мусора и других горючих материалов. Кроме того, родной брат мужчины, фактически работавший на земельном участке, допустил выжигание сухостоя и не обеспечил данное место первичными средствами пожаротушения.

По данному факту прокурор обратился в суд. Сейчас исполнение решения суда находится на контроле межрайонного прокурора.