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06.11.2020 10:34
Рубрика: Происшествия

Под Волгоградом водитель сбили двух девочек на пешеходном переходе

Текст: Александр Гавриленко

Пожилой водитель из города Волжского сбил на пешеходном переходе двух маленьких девочек. ЧП произошло сегодня утром.

Пропавшую в Волгоградской области десятилетнюю девочку нашли мертвой

По предварительным данным, 68-летний водитель из-за невнимательности не увидел людей, переходящих дорогу на нерегулируемом переходе. В результате под колесами оказались две девочки, четырех и восьми лет. Мама, которая переходила дорогу вместе с ними, не пострадала. Детей направили в больницу, сообщает РИА Новости.

Полицейским же теперь предстоит определить степень вины водителя. По всей видимости, он будет лишен водительских прав.

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