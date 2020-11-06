Под Волгоградом водитель сбили двух девочек на пешеходном переходе

Пожилой водитель из города Волжского сбил на пешеходном переходе двух маленьких девочек. ЧП произошло сегодня утром.

По предварительным данным, 68-летний водитель из-за невнимательности не увидел людей, переходящих дорогу на нерегулируемом переходе. В результате под колесами оказались две девочки, четырех и восьми лет. Мама, которая переходила дорогу вместе с ними, не пострадала. Детей направили в больницу, сообщает РИА Новости.

Полицейским же теперь предстоит определить степень вины водителя. По всей видимости, он будет лишен водительских прав.