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06.11.2020 15:47
Рубрика: Происшествия

В Адыгее задержали иностранца за причастность к ячейке террористов

Текст: Анна Юркова (Адыгея)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Адыгее правоохранители задержали выходца из Средней Азии, который причастен к террористической ячейке "Катиба Таухид валь-Джихад" (в России запрещена). Группа боевиков планировала совершить теракты в Волгограде, и была нейтрализована 14 октября, сообщает пресс-служба УФСБ России по республике Адыгея.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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Сотрудники ведомства установили, что задержанный на своей странице социальной сети "Одноклассники" выкладывал аудио и видеозаписи, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, сопровождая их призывами к совершению террористических актов в России, убийству сотрудников правоохранительных органов и лиц, не исповедующих ислам.

"В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ и части 2 статьи 280 УК РФ по факту публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности", - рассказали в ведомстве.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

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