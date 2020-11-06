В Адыгее задержали иностранца за причастность к ячейке террористов

В Адыгее правоохранители задержали выходца из Средней Азии, который причастен к террористической ячейке "Катиба Таухид валь-Джихад" (в России запрещена). Группа боевиков планировала совершить теракты в Волгограде, и была нейтрализована 14 октября, сообщает пресс-служба УФСБ России по республике Адыгея.

Сотрудники ведомства установили, что задержанный на своей странице социальной сети "Одноклассники" выкладывал аудио и видеозаписи, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, сопровождая их призывами к совершению террористических актов в России, убийству сотрудников правоохранительных органов и лиц, не исповедующих ислам.

"В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ и части 2 статьи 280 УК РФ по факту публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности", - рассказали в ведомстве.