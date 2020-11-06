В Краснодаре ушел из жизни Герой России Сергей Палагин

Новости

Актер из "Бумера" и "Вора" Михаил Бурлаков угрожал взорвать банк 16:25
Собянин и Белозеров обсудили планы открытия МЦД-3 и МЦД-4 16:24
В Москве занято 70 процентов коек для пациентов с коронавирусом 16:16
Ракова: В московских клиниках находятся около 180 детей 16:12
Алла Пугачева попрощалась с Михаилом Жванецким 16:12
Путин выделил почти 150 млн рублей на корм цирковым животным 16:05
Ракова: Власти Москвы не могут назвать ситуацию с коронавирусом стабильной 15:55
"Единая Россия" подготовит проект закона о занятости населения 15:52
Группа "Мумий Тролль" представила клип на песню "Космические силы" 15:50
Путин получил в подарок от Памфиловой фотоальбом о выборах 1946 года 15:50
Умер Михаил Жванецкий 15:41
В возрасте 86 лет умер сатирик Михаил Жванецкий 15:41
ЕС продлил санкции против Турции за "незаконные" действий в Средиземноморье 15:40
В Беларуси с 1 декабря вырастут трудовые пенсии 15:36
Памфилова предложила развести по срокам учебу и выборы 15:31
Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в Москве через неделю 15:22
Композитор Фаустас Латенас умер от остановки сердца на самоизоляции 15:14
Министр обороны Болгарии назвал предательством компромисс в споре со Скопье 15:08
Ассистент судьи на матче ЦСКА - "Ростов" заменен после теста COVID-19 14:59
Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус 14:55
Вооруженного мужчину задержали в школе нидерландской принцессы в Гааге 14:50
В Дании выявили 214 случаев передачи коронавируса от норок человеку 14:26
В Подмосковье налетчики ограбили завод на более чем 4 миллиона рублей 14:26
Следователи озвучили возможную причину ДТП с грузовиком и поездом в Подмосковье 14:17
Вирусолог сообщил, когда Россия выйдет на плато по COVID-19 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
06.11.2020 14:59
Рубрика: Общество

В Краснодаре ушел из жизни Герой России Сергей Палагин

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
В Краснодаре сегодня ночью после тяжелой болезни на 53-м году жизни скончался Герой России, военный летчик и заместитель главы Центрального округа Сергей Палагин.
Фото: Из личного архива семьи Палагиных Фото: Из личного архива семьи Палагиных
Фото: Из личного архива семьи Палагиных

В годы второй чеченской войны десантники дали его экипажу "Ми-8" позывной "Братишка", прибавляя при этом со всей серьезностью: "Заговоренный". Палагин решал боевые задачи круглосуточно - перевозил в труднодоступные районы разведывательные и десантные группы, но самое главное - эвакуировал раненых (зачастую под обстрелом с невидимых высот), уберегая от смерти молодых парней.

Сергей Вячеславович Палагин родился 26 марта 1968 года в Саратове. Окончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков в 1989-м. Принимал участие в боевых действиях в ряде горячих точек на территории бывшего СССР, в том числе в ликвидации осетино-ингушского конфликта в 1993 году. Воевал во время первой чеченской. К 2004 году совершил 2512 боевых вылетов. Он был одним из опытнейших летчиков 487-го вертолетного полка.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северокавказском регионе, Указом Президента РФ от 6 апреля 2004 года майору Сергею Палагину было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали "Золотая Звезда" (№ 818). Награжден тремя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и медалями.

После расформирования полка он не потерялся на гражданке, как это порой бывает с теми, для кого война вошла в привычку, а активно включился в общественную жизнь. Переехал в Краснодар, стал помощником атамана Екатеринодарского РКО по воинскому учету, написал книгу о боевых товарищах "Братишка из 487-ого", регулярно проводил уроки мужества в школах. Сейчас в городе десять классов носят его имя. А с 2019 года работал заместителем главы Центрального округа.

В обычной жизни Палагин всегда производил впечатление скромного и улыбчивого человека, и о войне он вспоминал сдержанно.

- Через мою жизнь прошли сотни людей, вроде молодежь 90-х - "поколение пепси-колы", но там, на переднем крае, они проявляли чудеса героизма и мужества. И эти истории не выдуманные, - рассказывал Сергей Вячеславович, представляя еще готовящуюся к публикации рукопись своей книги "Братишка из 487-ого". Свет она увидела в марте 2018 года.

Похоронят Героя Российской Федерации на Аллее Героев Славянского кладбища в понедельник. О прощании будет сообщено дополнительно.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

Главное сегодня

Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус
Закон об "удаленке" планируется принять до конца ноября
Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
За сутки в России подтверждено 20 582 случая COVID-19 в 85 регионах
ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно