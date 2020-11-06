В Краснодаре ушел из жизни Герой России Сергей Палагин

В Краснодаре сегодня ночью после тяжелой болезни на 53-м году жизни скончался Герой России, военный летчик и заместитель главы Центрального округа Сергей Палагин.

В годы второй чеченской войны десантники дали его экипажу "Ми-8" позывной "Братишка", прибавляя при этом со всей серьезностью: "Заговоренный". Палагин решал боевые задачи круглосуточно - перевозил в труднодоступные районы разведывательные и десантные группы, но самое главное - эвакуировал раненых (зачастую под обстрелом с невидимых высот), уберегая от смерти молодых парней.

Сергей Вячеславович Палагин родился 26 марта 1968 года в Саратове. Окончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков в 1989-м. Принимал участие в боевых действиях в ряде горячих точек на территории бывшего СССР, в том числе в ликвидации осетино-ингушского конфликта в 1993 году. Воевал во время первой чеченской. К 2004 году совершил 2512 боевых вылетов. Он был одним из опытнейших летчиков 487-го вертолетного полка.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северокавказском регионе, Указом Президента РФ от 6 апреля 2004 года майору Сергею Палагину было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали "Золотая Звезда" (№ 818). Награжден тремя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и медалями.

После расформирования полка он не потерялся на гражданке, как это порой бывает с теми, для кого война вошла в привычку, а активно включился в общественную жизнь. Переехал в Краснодар, стал помощником атамана Екатеринодарского РКО по воинскому учету, написал книгу о боевых товарищах "Братишка из 487-ого", регулярно проводил уроки мужества в школах. Сейчас в городе десять классов носят его имя. А с 2019 года работал заместителем главы Центрального округа.

В обычной жизни Палагин всегда производил впечатление скромного и улыбчивого человека, и о войне он вспоминал сдержанно.

- Через мою жизнь прошли сотни людей, вроде молодежь 90-х - "поколение пепси-колы", но там, на переднем крае, они проявляли чудеса героизма и мужества. И эти истории не выдуманные, - рассказывал Сергей Вячеславович, представляя еще готовящуюся к публикации рукопись своей книги "Братишка из 487-ого". Свет она увидела в марте 2018 года.

Похоронят Героя Российской Федерации на Аллее Героев Славянского кладбища в понедельник. О прощании будет сообщено дополнительно.