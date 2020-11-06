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06.11.2020 18:34
Рубрика: Происшествия

В Крыму шестилетний мальчик умер от отравления грибами

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму умер от отравления грибами шестилетний ребенок из Евпатории, семья которого вернулась с "тихой охоты" из леса под Белогорском и употребила в пищу собранные там грибы.

- У нас в Евпатории произошло страшное - умер мальчик в результате отравления грибами, - написала в соцсети "ВКонтакте" пользователь Елена Ткаченко. - Он попал в реанимацию после отравления грибами. Два дня назад маму перевели из реанимации, а у мальчика отказала печень. Срочно нашли донора печени, сотня людей сдала кровь, но ребенок умер.

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Информацию о смерти ребенка от отравления "РГ" подтвердили в министерстве здравоохранения Республики Крым. "Несмотря на все усилия врачей Республиканской детской клинической больницы, к сожалению, ребенок скончался", - отметили в ведомстве.

Обсуждая этот трагический случай, многие крымчане советуют плохо знающим грибы землякам не класть в корзину подозрительные дары леса. Ведь у большинства грибов есть очень похожие "двойники", отличить которые могут только опытные сборщики. Но и у них случаются промахи. Кроме того, диетологи советуют вообще не кормить грибами детей до 12 лет, поскольку такая пища считается тяжелой для переваривания.

Сейчас на полуострове после дождей начался сезон сбора грибов, и крымчане семьями и компаниями отправляются в леса за маслятами, рядовками, подберезовиками, шампиньонами, опятами и рыжиками. Часть жителей полуострова продают собранные грибы на стихийных рынках.

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