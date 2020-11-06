В Симферополе малолетние дети отравились угарным газом в многоэтажке

В Симферополе из-за неисправности вентиляционного оборудования в многоэтажном жилом доме на улице Кечкеметской отравились угарным газом малолетние дети в возрасте четырех и шести лет. Главное следственное управление СК по РК и Севастополю начало проверку по этому факту, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 4 ноября: проживающие в квартире многоэтажки члены одной семьи почувствовали недомогание в виде слабости и головных болей. А накануне утром родители обнаружили, что их четырехлетний сын и шестилетняя дочка лежат в своих кроватках едва живые, без движения. Малышей доставили в реанимационное отделение находящейся неподалеку Республиканской детской клинической больницы. Сейчас дети находятся в стабильно тяжелом состоянии, и им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На место ЧП выехали следователи Киевского следственного отдела, привлекшие для обследования помещений специалистов газовой службы. Вместе они установили, что утечки газа в квартире не было, а газовая колонка и элементы ее безопасности исправны.

- Однако угарный газ от работающей колонки, который должен был уходить в дымоход, при включении в ванной автоматической вытяжки затягивался обратно и поступал в ванную комнату, - отметили в пресс-службе ГСУ СК. - В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне в Крыму в селе Новопавловка Бахчисарайского района умерли в частном доме от отравления угарным газом 72-летний пенсионер и его 46-летний сын. Погибших обнаружили родственники, которые приехали их навестить. Криминальных следов на телах мужчин эксперты не обнаружили.