В Сочи открылся форум "Петербургский диалог"

Как будет развиваться мир после пандемии? Как отличить фейк-ньюс от достоверной информации? Какова роль прессы в отношениях между странами? Эти и другие вопросы на форуме "Петербургский диалог", проходящем в Сочи с 5 по 8 ноября, обсудили участники из России и Германии в рамках заседания рабочей группы "СМИ".

- Мир не стоит на месте, - такими словами открыл мероприятие президент Всемирной ассоциации русской прессы, руководитель рабочей группы "СМИ" Виталий Игнатенко. - В Год Германии в России особенно важно, чтобы мы вместе подумали, как 2021-му стать прорывным. Мы обсуждаем многие темы - от культуры до религии, от молодежной политики до искусства. Они могут вывести отношения России и Германии на новый уровень. Пресса будет заниматься этим с огромным удовольствием.

Он считает, что доверять диалог между странами только политикам опрометчиво. Но действовать журналистам нужно исключительно в благотворных целях, чтобы не завести отношения в тупик.

Член правления форума "Петербургский диалог", руководитель рабочей группы "СМИ" с германской стороны Йоханн Михаэль Меллер, общаясь онлайн, отметил, что сейчас нужно набираться нового опыта, в том числе через Zoom, чтобы диалог России и Германии не прекращался, а также обращать внимание на правдивость информации в мире.

- Этот год стал для нас непривычным, изменения затронули не только частную жизнь, но и общественную, - сказал он. - Фейк-ньюс заполонили буквально все, даже профессионалы теряются в болотах фальшивых новостей. Во времена фейк-ньюс СМИ являются фильтром, отделяющим дезинформацию. Сеть может быть врагом информации, но она делает нас ближе. Сейчас музеи и другие культурные институции переносят свою деятельность в онлайн. Мне хотелось бы, чтобы мы тоже вышли в это пространство. Кроме того, мы хотим создать новый инструмент, который позволит говорить на одном языке с молодым поколением. Если нам удастся создать "Петербургский диалог 2.0", будет очень здорово. Форум не должен пропадать из поля зрения общественности. Открытость и сердечность - те категории, которыми надо жить.

Во время заседания рабочей группы Йоханн Михаэль Меллер уделил особое внимание месту проведения форума - Сочи.

- Я помню, каково это оказаться в Сочи в это время и вдохнуть морской воздух, - улыбнулся он. - А я сижу в сером Берлине. Снова побывать в Сочи - моя мечта. Это не означает, что я не скучаю по другим городам России - Санкт-Петербургу, Москве, городам Золотого кольца, Калининграду, но Сочи стал для меня особенным. Он вспомнил, что его отец сражался неподалеку от Сочи.

- Я не знал этого факта, - удивился Виталий Игнатенко. - Мой отец тоже воевал на этом фронте и оборонялся. Оказывается, у нас много общего. Невероятно, что мы, сыновья своих отцов, стали соратниками в очень важном деле.

Виталий Игнатенко добавил, что в России примерно с двадцатью городами Германии налажены побратимские отношения, и призвал власти Сочи развивать их.

- Важно вспомнить о 30-летии договора об объединении Германии, 65-летии исторического визита канцлера Германии Конрада Аденауэра в Москву, - объяснил руководитель рабочей группы "СМИ". - Такие воспоминания помогут нам перевернуть печальные страницы современности. Помня историю, надо жить сегодняшним днем и держать наши отношения в порядке.

Кстати, стороны делают и общую газету. Российские участники полностью завершили макет и готовы к выпуску уже в конце этого месяца. В ней планируется осветить тему спорта и рассказать о двух немецких тренерах, показавших в России наилучше результаты.

- Русские долго запрягают, но быстро едут, - завершил заседание Виталий Игнатенко. - Надеюсь, германская часть тоже будем готова к этому времени. Осталось придумать название газеты.