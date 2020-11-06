Волгоградская область укрепила сотрудничество с "Лукойлом"

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов подписали протокол соглашения о сотрудничестве в социальной сфере на общую сумму 250 миллионов рублей. Средства выделяются на поддержку здравоохранения, детских учреждений.

Бочаров и Алекперов провели выездное совещание на площадке ООО "Ритек", главной темой которого стали перспективы развития ресурсной базы региона. Несмотря на сложную ситуацию, вызванную распространением новой коронавирусной инфекции, на территории Волгоградской области все инвестиционные планы компании реализуются в полном объеме.

- "Лукойл" и Волгоградская область по-настоящему стратегические партнеры. Те решения, которые мы сегодня обсудили, пойдут исключительно на благо региона и его жителей, - отметил Андрей Бочаров, поблагодарив Вагита Алекперова за конструктивное взаимодействие. - Несмотря на сложности нынешнего периода, компания максимально выполняет все договоренности. Серьезная работа идет по внедрению новых экологических стандартов, реализуется целый ряд мощных инвестпроектов, связанных с альтернативной энергетикой и, в частности, солнечной. Видим такие преобразования в "Ритеке", на нефтеперерабатывающем заводе. Мы обсудили ряд направлений, где "Лукойл" сможет помочь другим предприятиям Волгоградской области усиленно двигаться в вопросах защиты окружающей среды.

По данным пресс-службы администрации региона, инвестиции в область за шесть месяцев 2020 года составили 116 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. И значительная их часть приходится на организации, входящие в структуру "Лукойла". Всего на территории региона работает 16 таких предприятий.

- Задачи стоят достаточно большие, - сделал акцент Вагит Алекперов. - Компания не прекращает инвестиции и выделяет средства на социальные проекты.

Волгоградская область укрепляет свои позиции индустриального центра федерального значения, развивая действующие и создавая новые предприятия, обеспечивая базу пополнения бюджета. Руководством области выстроено эффективное взаимодействие с Минпромторгом России и федеральными ведомствами, системно ведется работа с госкорпорациями, собственниками и директорским корпусом предприятий. В текущем году запланировано завершить 19 проектов - это еще около 2000 высокопроизводительных рабочих мест.