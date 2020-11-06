Волгоградский губернатор отдал служебный автомобиль педиатрам

В Волгоградской области служебные автомобили органов власти передали во временное пользование терапевтов. Первым свою машину отдал губернатор Андрей Бочаров. Она поступила педиатрам поликлиники №15.

Такое решение глава региона принял во вторник. Губернатор призвал другие органы власти последовать его примеру. Накануне он подписал регламентирующий документ.

Медиков на работу теперь возят 12 автомобилей, стоящих на балансе аппарата губернатора и областной администрации. Вскоре добавится транспорт региональной думы, мэрии Волгограда и других муниципалитетов. Как отметили в пресс-службе обладминистрации, все расходы на топливо и техническое обслуживание остаются на собственниках. Врачи ничего платить не будут.

В Волгоградской области за последние сутки диагноз коронавируса подтвердился у 215 человек. Таким образом, в регионе зарегистрирован 21601 случай заболевания. Выздоровело 19072 гражданина, за истекшие сутки - 360.

Губернатор поручил усилить контроль за выполнением жителями всех возрастов требований об обязательном использовании масок и перчаток в общественных местах. При этом власти в регионе с запасом подготовлены оборудованные больничные места. А с 26 октября амбулаторные пациенты старше 65 лет с подтвержденным COVID-19 получают бесплатные лекарства.