Курганцы представили проекты помощи детям с аутизмом и развития флэтбола

Тринадцать победителей регионального этапа Всероссийского конкурса социально-предпринимательских и некоммерческих проектов представят Курганскую область в финале на федеральном уровне.

В числе лучших проектов - программы помощи детям с аутизмом, ухода за пожилыми и больными людьми, развития городских и сельских территорий, физкультуры и спорта, цифровой грамотности для взрослых. Каждый проект актуален и по-своему интересен. Например, один из проектов посвящен формированию новых экологических привычек у людей. В частности, активисты пытаются научить жителей правильно разделять собранный мусор, в том числе у себя дома. Изюминка в том, что делают они это в формате кукольного театра. Интересный проект по развитию нового перспективного вида спорта - флэтбола на мобильной площадке, которая легко собирается и разбирается.

- Как член экспертного жюри, могу сказать, что оценивать проекты было крайне сложно, - призналась один из организаторов мероприятия, председатель Курганского регионального отделения "Опора России" Ольга Лютикова. - Каждый достоин высшего балла. Самой многочисленной оказалась номинация лучших социальных проектов в сфере образования и развития детей: заявились 9 участников. Конкурсное жюри единогласно решило, что победителей в этой номинации будет не один, как рекомендовали организаторы в Москве, а трое. Всего у нас в этом году было 22 участника конкурса. Это очень хороший результат, если учесть ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

По словам директора областного департамента экономического развития Владимира Ковалева, все предпринимателям и некоммерческим организациям, которые участвуют в конкурсе, будет предложен весь спектр региональной поддержки для того, чтобы продвигать и развивать свои проекты, создавать новые рабочие места.

Отметим, что в России конкурс на лучший социальный проект проводится с 2015 года, в Курганской области - с 2019 года. Главное требование для участников - наличие уже действующего проекта, который помогает решать социальные проблемы. Финал конкурса пройдет в следующем году.