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06.11.2020 11:23
Рубрика: Происшествия

В Кургане участников ОПГ будут судить за автоподставы

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве сфере страхования. Вскоре его рассмотрит суд.

Фото: iStock
Полицейские задержали банду мошенников, совершавших автоподставы

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области, в 2019 году 35-летний местный житель с помощью своих знакомых инсценировал несколько аварий, чтобы получить страховые выплаты. Для этого специально купили транспортное средство. В каждом ДТП участвовало не менее двух машин, одна из них обязательно была иномаркой, что давало возможность получить максимальную выплату за ее повреждения.

- Для инсценировки ДТП сообщники подыскивали безлюдные улицы, не оборудованные камерами наблюдения, а затем устраивали столкновение между автомобилями, - рассказали в пресс-службе. - Если повреждения казались им достаточными для получения определенной суммы страховки, обращались к сотрудникам ГИБДД и в страховые компании.

За четыре организованных аварии автоподставщики получили более 1 200 000 рублей страховых выплат. Еще в двух случаях им не удалось довести задуманное до конца: помешала полиция.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям - "Мошенничество" и "Приготовление к преступлению и покушение на преступление". Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы. На время следствия двое фигурантов были заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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