Государство и общество нуждаются в социальном бизнесе, но для его развития необходимы меры поддержки. В 2019 году был принят 245-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", законодательно закрепивший понятия "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие".

Итак, согласно федеральному закону социальным предпринимательством считается предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества. Важно подчеркнуть, что речь идет не о благотворительности, а именно о бизнесе особого рода. В законе определены четыре вида деятельности, относящиеся к социальному предпринимательству, а также ряд дополнительных условий. Одним из них, например, является обязательное реинвестирование части прибыли в социальный бизнес для его развития.

Для получения статуса социального предприятия необходимо подготовить пакет документов в зависимости от выбранного вида деятельности и пройти процедуру присвоения статуса. Статус "социальное предприятие" отображается в едином реестре субъектов МСП. При этом компания должна как минимум год до подачи документов осуществлять деятельность по установленным требованиям, то есть вновь созданное предприятие не может претендовать на статус социального. Таким образом, вводится ценз жизнеспособности бизнеса, что важно для работы в такой "чувствительной" сфере.

Но для чего нужен этот особый статус? Логичным ответом было бы наличие специальных мер поддержки. Однако в федеральном законе установлены лишь общие направления, по которым она может оказываться, конкретных мер нет. Значит, нужно идти дальше: принять региональный закон о поддержке социальных предприятий, а предоставление мер поддержки привязать к уже созданной инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.

В федеральном законе установлены лишь общие направления, по которым может оказываться господдержка социальных предприятий, конкретных мер там нет

В рамках федеральной комиссии по социальному предпринимательству "Опоры России" мы с коллегами, изучив опыт и предложения регионов страны, разработали модельный региональный закон о поддержке социальных предприятий, который включает следующие меры господдержки:

- льготные условия аренды государственного и муниципального недвижимого имущества, а именно заключение договора без проведения торгов и (или) применение пониженных ставок при расчете арендной платы. Такая недвижимость должна использоваться строго для ведения социальных видов деятельности;

- софинансирование части затрат социального предприятия, направленных на осуществление социального бизнеса (коммунальные платежи, приобретение оборудования, обязательное обучение персонала и др.);

- оказание консультационной поддержки по юридическим, финансовым, маркетинговым вопросам;

- информационная поддержка за счет безвозмездного предоставления эфирного времени, публикаций в прессе, на сайтах региональных СМИ для популяризации деятельности социального предприятия;

- налоговые льготы в рамках полномочий субъекта РФ: снижение ставки по специальным налоговым режимам, транспортному налогу, налогу на имущество организаций.

Важно и то, что социальное предприятие должно иметь возможность получить все эти меры в режиме "одного окна", обратившись в организации инфраструктуры поддержки бизнеса.

На сегодняшний день статус социального предприятия в России получили около 3000 субъектов МСП. В Свердловской области - 33 микропредприятия и одно малое. Кто-то скажет, что это незначительные цифры, но нужно иметь в виду, что в 2020 году получение статуса осуществлялось впервые и многие пока просто не разобрались. Некоторые не видят в этом смысла именно из-за отсутствия конкретных мер поддержки.

Однако, по нашим оценкам, потенциально речь может идти о сотнях тысяч предприятий, подпадающих под критерии социального бизнеса. Это большая ценность для России, ведь, решая социальные проблемы, такие компании создают комфортный микроклимат в стране для социально уязвимых категорий граждан. Именно поэтому сотрудничество государства и социального бизнеса должно строиться на особых условиях.