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06.11.2020 09:14
Рубрика: Экономика

Настоящее и будущее электромобилей и гибридов обсудят на "Иннопроме"

Текст: Марина Гущина

Шестого ноября в 14:00 по московскому времени на универсальной промышленной платформе "Иннопром" состоится трансляция дискуссии, партнером которой выступает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Просмотр доступен для всех желающих на странице сайта проекта.

В эфире "Иннопрома" оценят возможности рынка компонентов

В ходе обсуждения эксперты оценят развитие рынка электромобилей, гибридов и автомобилей на газомоторном топливе в России, странах ЕАЭС и в мире; задачи отрасли, возможности для НИОКР, локализации и импортозамещения; перспективные технологические решения; роль государственной поддержки и сотрудничества ключевых участников.

Спикерами сессии выступят Дина Акпанбаева, заместитель директора департамента промышленной политики ЕЭК; Юрий Алексаков, генеральный директор СОЛЛЕРС-Инжиниринг; Анна Мальская, руководитель направления RechargeVolvoCarRussia;Андрей Кузнецов, директор по развитию дивизиона "Легкие коммерческие автомобили" Группы ГАЗ;Михаил Аким, Член Правления АЕБ, Председатель Рабочей группы АЕБ по модернизации и инновациям.

Генеральный партнер проекта "Иннопром онлайн" - правительство Свердловской области.

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