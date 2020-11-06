Настоящее и будущее электромобилей и гибридов обсудят на "Иннопроме"

Шестого ноября в 14:00 по московскому времени на универсальной промышленной платформе "Иннопром" состоится трансляция дискуссии, партнером которой выступает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Просмотр доступен для всех желающих на странице сайта проекта.

В ходе обсуждения эксперты оценят развитие рынка электромобилей, гибридов и автомобилей на газомоторном топливе в России, странах ЕАЭС и в мире; задачи отрасли, возможности для НИОКР, локализации и импортозамещения; перспективные технологические решения; роль государственной поддержки и сотрудничества ключевых участников.

Спикерами сессии выступят Дина Акпанбаева, заместитель директора департамента промышленной политики ЕЭК; Юрий Алексаков, генеральный директор СОЛЛЕРС-Инжиниринг; Анна Мальская, руководитель направления RechargeVolvoCarRussia;Андрей Кузнецов, директор по развитию дивизиона "Легкие коммерческие автомобили" Группы ГАЗ;Михаил Аким, Член Правления АЕБ, Председатель Рабочей группы АЕБ по модернизации и инновациям.

Генеральный партнер проекта "Иннопром онлайн" - правительство Свердловской области.