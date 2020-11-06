С 2019 года понятия "социальное предпринимательство", "социальное предприятие" закреплены в федеральном законе. По мнению экспертов, это означало, что внимание государства к теме вышло на новый уровень. Как сегодня обстоит дело с социальным бизнесом на Среднем Урале, выяснял корреспондент "РГ".

"Благомаркет" не только перечисляет деньги на соцпроекты, но и принимает на реализацию товары, изготовленные подопечными общественной организации. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Развитие социального предпринимательства связано с современным запросом общества, одновременно и у бизнеса укрепляется социальное сознание, - отмечает министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. - Одна из ключевых проблем таких компаний - устойчивость. Дело в том, что многие приходят в этот бизнес из некоммерческого сектора, который не нацелен на получение прибыли, а бизнес все-таки предполагает окупаемость проектов. Нужно помочь социальным предпринимателям встать на ноги, научить их вести свое дело по всем рыночным законам и самостоятельно зарабатывать.

- Концепция бизнеса с социальной направленностью распространена повсеместно: услуги для людей с ограниченными возможностями, работа с детьми, образование, экология, защита животных и так далее. Другое дело, что по ряду причин в нашей стране это еще не стало мейнстримом. Просто фокус тут часто не на деньгах, а на социальной отдаче. Кому-то кажется неэтичным зарабатывать на социальной сфере. Кто-то не верит, что эта концепция в принципе может приносить доход. Действительно, финансовая устойчивость - одна из насущных проблем этого бизнеса, которая нередко приводит к его закрытию, - подтверждает директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

В то же время в регионе уже есть и уверенно стоящие на ногах социальные компании. Их пока не так много, как хотелось бы, но их создатели полны энтузиазма и готовы делиться с единомышленниками опытом и лайфхаками.

Если к социальной мотивации добавить качественные бизнес-знания, опытного наставника и финансовую поддержку, это принесет плоды

Так, еще в 2015 году несколько девушек из Екатеринбурга организовали благотворительный фестиваль: продавали разные товары и проводили познавательную программу, все заработанное (до 800 тысяч рублей) передавали общественной организации, помогающей детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Через некоторое время организаторы поняли, что формат фестивалей стал менее интересен горожанам, и в 2019 году открыли магазин, который перечисляет благополучателю 5-7 процентов от оборота. А еще необычная торговая точка принимает на реализацию товары, которые своими руками делают подопечные общественной организации.

Как рассказала соосновательница этого бизнеса Ульяна Томшина, торговля оказалась не такой прибыльной, как фестиваль. На подготовку к мероприятию уходило около двух месяцев, а проходило оно за один день. Магазин же потребовал постоянной вовлеченности, и чистая прибыль пока составляет несколько десятков тысяч рублей в месяц. Во время введения ограничений из-за пандемии коронавируса пришлось туго: стали срочно создавать сайт, организовывать доставку. Онлайн-продажи принесли только половину прибыли, но позволили сохранить небольшие выплаты общественной организации. После снятия ограничений продажи в магазине стали понемногу расти, хотя еще не вернулись к прежнему уровню, а вот интернет-магазин почти перестал приносить доход.

Мария Соснина прошлой осенью открыла мастерскую ботанической скульптуры. Над композициями помимо мастеров работают пенсионеры, в частности, изготавливают лепестки - самую трудоемкую часть фарфорового цветка. Пожилых женщин привлекает не только возможность дополнительного заработка к пенсии, но и общение, вовлеченность в творческий процесс. К сожалению, по этому бизнесу тоже сильно ударила пандемия: сейчас композиции делают на дому, открыть мастерскую надеются в 2021-м.

- У нас маленькое предприятие и специфический продукт, не получивший пока широкой известности. Чтобы вывести на рынок нечто новое, нужна реклама, вложения в маркетинг. Но, когда денег нет, остается полагаться на сарафанное радио, - поделилась своими трудностями предпринимательница.

Судя по всему, подобный бизнес, оказывающий поддержку незащищенным землякам, сам нуждается в помощи и защите.

Стилист Татьяна Бердус создала модельное агентство для тех, кто не вписывается в общепринятые стандарты красоты, в том числе пенсионеров и инвалидов. Ей хотелось, чтобы люди меньше страдали от недостатков своей внешности, но коммерциализировать эту идею оказалось весьма непросто. Татьяна не только не имела стартового капитала, но и просто не представляла, какими должны быть первые шаги. Помог акселератор идей, после участия в котором родился план запуска проекта. Хотя и в последующем ошибок бизнесвумен не избежала: например, внесла арендную плату за помещение за несколько лет вперед, а клиентам разрешила оплачивать услуги в рассрочку, в результате накопились долги. Но Татьяна не сдается.

- Социальный предприниматель, как правило, всегда личная история. Если к такой мотивации добавить качественные бизнес-знания, опытного наставника и финансовую поддержку, это принесет плоды, - уверен Валерий Пиличев. - Например, среди выпускников акселераторов фонда есть такие яркие проекты, как немузей мусора, патронажная гостиница для немобильных людей, фитнес для людей "серебряного" возраста, школа умной безопасности, социальное такси, галерея "В темноте", клуб мам и многие другие. Все они уже имеют устойчивую бизнес-модель.

Кстати

Подразделение СОФПП - Центр инноваций социальной сферы - с 2018 года работает с этой категорией предпринимателей: помогает составить бизнес-план, проводит обучение, знакомит с международными практиками. За время работы центра через его программы прошло около 4500 участников. Только в 2019 году при поддержке центра появилось 30 новых социальных бизнесов, а в 2020-м - около 40.

Тем временем

В Свердловской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года". Заявочная кампания продлится до 15 ноября, итоги регионального этапа подведут до 25 ноября. Главное требование - наличие уже действующего проекта, который помогает решать социальные проблемы, и эффективная бизнес-модель. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса: konkurs.sprgsu.ru/index.php/ru.