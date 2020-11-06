Психолог: Как в пандемию учителям и родителям побороть злость и досаду

Надежда, если сравнить с весной, когда школы переходили на дистант, что изменилось в работе педагогов?

Надежда Сафьян: Весной у педагогов не было такой острой ситуации. Многим было непросто перейти на дистант, но фокус сохранялся на учебном процессе. Сейчас ситуация поменялась, педагогам добавили новые функции - кроме организации учебного процесса, им приходится следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Дополнительная нагрузка провоцирует стресс и, как следствие, рост числа обращений к нам.

С каким проблемами к вам приходят педагоги?

Надежда Сафьян: Как правило, это нападки от родителей - по поводу и без. У родителей множество вопросов: когда и у кого будут брать тесты, если в классе, допустим, выявлен заболевший коронавирусом, где узнавать результаты и так далее.

Отвечать на эти вопросы, по мнению родителей, должны педагоги. А они находятся в той же ситуации, в какой весной были врачи: протоколы, регламенты, правила меняются, уследить за ними трудно. Тем не менее педагогам приходится искать ответы, разбираться в ситуациях.

Никуда не исчезли конфликты с учениками - еще один стрессовый фактор. Третий момент - педагоги тоже болеют. И в этой ситуации они не только испытывают тревогу за свое здоровье, но и чувство вины, что не включены в учебный процесс, не могут выполнить свои рабочие функции, подводят коллектив, учеников.

Как все это отражается на эмоциональном состоянии педагогов?

Надежда Сафьян: Много раздражения и злости, они могут срываться на учениках и чувствовать вину за это. Мы все сейчас находимся в стрессовой ситуации, и злость - естественная эмоция. Но нужно понимать: злость - лишь верхушка айсберга.

Как ее подавить?

Надежда Сафьян: Просто подавлять ее нельзя, это грозит развитием психосоматических явлений, потерей собственных ресурсов и дополнительной нагрузкой на психику. Но надо понимать: злость - это пожарная сигнализация. И отнестись к ней нужно именно как к сигналу.

Паниковать не стоит: бегая с криками "Пожар-пожар!", огонь не потушить. Следует прислушаться к себе и понять, что кроется за злостью. Педагогам важно быть примером, поэтому они всегда берут на себя чрезмерную ответственность: им нужно держать ситуацию под контролем и транслировать детям правильные модели поведения. А сейчас они сталкиваются с ситуациями, когда нет ответа, что правильно, а что нет.

Потеря контроля, бессилие что-то изменить вызывают серьезные эмоциональные переживания. Чаще всего - бессознательное ощущение "Это я плохой, это я не справляюсь с ситуацией". А следом, особенно, если кто-то бросил в лицо обидное слово, идет реакция в виде злости. Важно расставлять приоритеты: понижать планку к самому себе. Если педагог по-прежнему предъявляет к себе высокие требования, он стресс только усугубит.

А как справляться с ощущением бессилия?

Надежда Сафьян: Первый шаг - признать его. Да, я не в силах остановить коронавирус, уберечь родных, качественно обучить детей в таких условиях. А потом задать себе вопрос: "Но что я все-таки могу?".

Вот это "Что я могу" очень часто бывает исцеляющим для педагогов. Например, могу объединиться с коллегами - поговорить, посоветоваться. Объединиться с родителями учеников, с самими учениками - вместе подумать, как в условиях такой "турбулентности" организовать учебный процесс максимально качественно и удобно.

И не нужно решать глобально, нужно двигаться маленькими шажками. Ожидается неделя дистанта? Собраться и подумать, как пережить именно эту неделю. Учителям, родителям и даже ученикам нужно не конфликтовать, не нагнетать атмосферу, а поддерживать друг друга. Только так можно справиться.

Не быть слишком требовательным к себе, фокусироваться на возможностях, объединяться с другими - это вполне применимо ко всем, не только к педагогам. Так?

Надежда Сафьян: Совершенно верно. Советы достаточно универсальны. К ним можно добавить заботу о себе: здоровый сон, полноценное правильное питание, обязательная физическая нагрузка и свежий воздух.

Справка "РГ"

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Фото: предоставлено проектом #МыРядом2020

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