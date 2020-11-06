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06.11.2020 07:43

Изобрели велосипед

Студенты представили лучшие бизнес-идеи
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 250(8304)
В Екатеринбурге завершился международный форум "Бизнес-баттл для молодых предпринимателей Россия - Китай". Студенты двух стран презентовали идеи будущих проектов экспертам парков инноваций и экспортных центров.

Баттл прошел на площадке Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). После двухдневной подготовки командам предстояло рассказать об уникальном торговом предложении в формате настоящего питчинга - за три минуты. Большая часть времени отводилась на вопросы экспертной комиссии, оценивавшей бизнес-модель всесторонне, от клиентских сервисов до производства экотоваров. Среди 40 стартапов участников, приехавших из 12 регионов России и КНР, в финал прошли только восемь.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Почему на Урале мало социально ориентированных компаний

Студент УрГЭУ Дмитрий Мельников разработал сервис, который помогает бороться с фишингом (интернет-мошенничеством) и выявлять вредоносные сайты. Используя его, человек быстро распознает подозрительный ресурс и не оставит там личные данные. А, например, тюменец Иван Карякин придумал инструмент для тайм-менеджмента - мобильное приложение, которое следит, на что пользователь тратит свободное время.

Их проекты заняли призовые места, однако стать первыми уральцам не удалось - лучшим стал уже опытный молодой предприниматель Петр Мельников из Омска. Его компания запускает производство нового… велосипеда, детали которого будут созданы из вторсырья - переработанных пластиковых бутылок. Сейчас он ищет инвестиции на производство экологичного транспорта.

Наградой для победителей будет статус резидента российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора, специалисты которого помогут новичкам с продвижением разработок.

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