Тюменку с коронавирусом оштрафовали за то, что она пришла в больницу

Жительницу Тюменской области оштрафовали за то, что она, будучи зараженной коронавирусной инфекций, пришла в больницу.

Как сообщает пресс-служба Голышмановского районного суда, женщине поставили диагноз. Так как течение болезни было не тяжелым, лечиться она должна была амбулаторно - в домашних условиях. "Она ознакомилась с постановлением о госпитализации. Кроме того, подписала бумагу о том, что ознакомлена с санкциями за нарушение изоляции", - подчеркнули в инстанции.

Несмотря на наличие опасного заболевания, тюменка пришла в поликлинику, потом в административный корпус и кабинет главврача, чем, отмечается в сообщении суда, "создала угрозу для жизни и здоровья персонала и посетителей лечебного учреждения".

Пациентку признали виновной в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и оштрафовали на 7500 рублей. Постановление вступило в законную силу.