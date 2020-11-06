Новости

В Москве украли эксклюзивный велосипед за 420 тысяч рублей 13:24
Певица МакSим назвала причину ухода со сцены 13:21
Тюменку с коронавирусом оштрафовали за то, что она пришла в больницу 13:16
В Кремле рассказали о защите этнических русских 13:14
Минфин ответил на предложение повысить налог на доходы богатых россиян 13:13
В Москве спасатели потушили загоревшийся на МКАДе автомобиль 13:07
Нарышкин рассказал о заговоре западных спецслужб против России 13:00
В Швеции зафиксирован антирекорд смертей от коронавируса 12:57
Силы ОДКБ 11 и 12 ноября проведут тренировку в Подмосковье 12:48
В Москве зарегистрировано 6253 новых случая COVID-19 12:47
Запрет на проведение матчей со зрителями в Подмосковье продлят до 22 ноября 12:38
Минтранс предложил обсудить проект госпрограммы "Дороги Беларуси" 12:30
Захарова обвинила Берлин в нежелании вести конструктивный диалог с Россией 12:20
Российские военные заявили о новых обстрелах со стороны террористов в Идлибе 12:16
Фальков назвал критерии эффективности университетов 12:12
В Подмосковье создаются два образовательных кластера по типу "Сириуса" 12:08
Умер разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко 12:07
Видео: Задержан заказчик убийства экс-депутата горсовета Минусинска 12:07
В центре Петербурга нашли четыре затонувших корабля 12:05
Названа дата выхода "Довода" в цифре и на физических носителях 11:57
Названы лучшие города для ведения гостиничного бизнеса 11:46
СВР проинформировала Минск о планах Запада по дестабилизации обстановки 11:46
Москвичей ожидают град и снег 11:34
Нарышкин жестко ответил на нападки США по созданию вакцины от COVID 11:29
Лукашенко принял участие в открытии линии минского метро 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
06.11.2020 13:16
Рубрика: Происшествия

Тюменку с коронавирусом оштрафовали за то, что она пришла в больницу

Текст: Татьяна Воробьева

Жительницу Тюменской области оштрафовали за то, что она, будучи зараженной коронавирусной инфекций, пришла в больницу.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Стало известно, сколько москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции

Как сообщает пресс-служба Голышмановского районного суда, женщине поставили диагноз. Так как течение болезни было не тяжелым, лечиться она должна была амбулаторно - в домашних условиях. "Она ознакомилась с постановлением о госпитализации. Кроме того, подписала бумагу о том, что ознакомлена с санкциями за нарушение изоляции", - подчеркнули в инстанции.

Несмотря на наличие опасного заболевания, тюменка пришла в поликлинику, потом в административный корпус и кабинет главврача, чем, отмечается в сообщении суда, "создала угрозу для жизни и здоровья персонала и посетителей лечебного учреждения".

Пациентку признали виновной в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и оштрафовали на 7500 рублей. Постановление вступило в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани
Интервью с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко. Главное
Телеканалы в США прервали речь Трампа о махинациях на выборах
Эксперты ВШЭ предложили повысить налоги на доходы состоятельных россиян
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя