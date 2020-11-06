Тюменские школы частично перейдут на онлайн-обучение

С понедельника, 9 ноября, и до 21 ноября школы Тюменской области частично переходят на онлайн-обучение. Это решение должно стабилизировать эпидобстановку, сообщил заместитель губернатора, директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер.

"Ученики с первого по пятый класс включительно продолжат учебу в обычном режиме. Обучающиеся 6-11 классов на две недели переводятся на дистанционное обучение", - информирует региональный оперштаб.

Учреждения дополнительного образования также будут работать со своими воспитанниками в дистанционном формате. "Находящиеся на дистанционном обучении школьники из малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья получат сухпайки", - уточнили в оперативном штабе.

По данным на 6 ноября, в Тюменской области коронавирус выявлен у 153 человек, за сутки врачи вылечили и выписали 96 пациентов.