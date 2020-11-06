В эфире "Иннопрома" оценят возможности рынка компонентов

Шестого ноября в 12:00 по московскому времени на универсальной промышленной платформе "Иннопром" состоится трансляция дискуссии, в рамках которой эксперты оценят российский рынок компонентов для машиностроительной отрасли.

Участники отметят особенности взаимодействия поставщиков и покупателей компонентов в кризис, расскажут, как выстроить сотрудничество с крупнейшими компаниями на российском рынке, а также взвесят готовность отечественных закупщиков и поставщиков к процессам импортозамещения.

Спикерами станут руководители профильных предприятий, зарубежных компаний и представители региональных профессиональных объединений.

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