Если "умный дом", где искусственный интеллект контролирует безопасность, энергопотребление и выполняет другие функции, улучшающие быт, у всех на слуху, то использование интернета вещей (IoT) бизнесом остается темой специалистов. Управлять производством дистанционно, собирая данные с помощью сенсорных датчиков и загружая файлы с заданиями в станки, удается далеко не всем компаниям, хотя, по статистике, с начала года технологии IoT внедрило на треть больше свердловских предприятий, чем в 2019-м. Что сдерживает этот процесс? Участники рынка поделились с "РГ" опытом применения "умных" устройств в разных отраслях.

Обойтись без кассира

Крупные ретейлеры уже давно взяли технологии IoT на вооружение. Например, в магазинах датчики следят не только за покупателями, но и контролируют наличие товара на витрине и работу оборудования, передают сведения в облачный сервис, а затем сотрудники анализируют результаты.

- Это позволяет уменьшить площадь склада, время пребывания товара на полке, а средний чек, наоборот, увеличить. Однако сбором данных часто приходится заниматься товароведам и продавцам, которые обрабатывают их вручную. Они не всегда способны построить системную аналитику и извлечь пользу из интернета вещей, - считает владелец екатеринбургской IT-компании "Неорис" Сергей Солонин.

У компаний велика потребность в собственной разработке программных продуктов и в кадрах, знакомых не только с IT, но и с производством

Некоторые ретейлеры идут дальше. К примеру, в Москве открыли магазин без кассиров, куда покупатель заходит с помощью QR-кода после идентификации в мобильном приложении. Он сканирует коды товаров, используя камеру смартфона, и оплачивает онлайн.

Запускать такой проект в нашем регионе не спешат: собственники торговых сетей вначале хотят увидеть реакцию москвичей. Да и опыт местного бизнеса показывает, что жители Свердловской области еще не готовы использовать все достижения техники, где нужны гаджеты и подключение к Интернету.

Оператор сити-фермы

Очень хорошо показали себя "умные" технологии там, где не требуется постоянное присутствие человека, например, в тепличных хозяйствах. Сотрудники, по сути, только сажают растения и потом собирают плоды, а весь уход осуществляется под руководством компьютера: он настроит освещение и отопление, в нужное время внесет удобрение в почву и польет. На гидропонных фермах можно менять настройки удаленно, скажем, дать команду на разведение базилика вместо салата, а также контролировать немногочисленный персонал.

- В небольшой теплице, как у нас, легко поддерживать нужный климат и собирать урожай, который по себестоимости сопоставим с выращенным на открытой грядке. Но для производства той же клубники в промышленных масштабах требуется другой подход. Мы часть операций выполняем вручную, например, обработку от вредителей, а в перспективе ее тоже можно автоматизировать, - отмечает коммерческий директор "Агроаспекта" Леонид Астафьев.

По его словам, одной из профессий будущего станет сити-фермерство - культивирование растений в городских условиях. Оно подразумевает закрытые теплицы, где все будет автоматизировано.

Впрочем, рассчитывать на то, что агропредприятия справятся с задачей кормить население совсем без людей, все же не приходится: по мнению руководства тюменской агрофирмы "ЗапСибХлеб-Исеть", даже современный комбайн, оснащенный автопилотом и использующий спутниковую связь, не уберет урожай без контроля оператора.

- Благодаря IT-решениям мы увеличиваем выручку на 50 процентов в год, но эффект опять же зависит и от человеческого ресурса: сколько времени займет освоение программных продуктов, насколько обучены сотрудники, - поясняет эксперт компании. - Проблема и в том, что большинство IT-специалистов не хотят работать в АПК - на рынке их остро не хватает, хотя современное сельское хозяйство с учетом новых технологий - весьма перспективная, развивающаяся отрасль.

Работу примет чип

Более половины бизнес-структур в России внедряют IoT самостоятельно, и лишь 35 процентов обращаются к внешним экспертам. Они отмечают, что в небольших фирмах, например в клиентском сервисе, новые технологии приживаются быстрее, чем в крупных промышленных компаниях. Обычно это связано с ценой вопроса и риском не окупить затраты. Директор по развитию бизнеса в нефтегазовой и химической промышленности IT-компании КРОК Игорь Зельдец подтверждает: IoT требует дополнительных инвестиций в инфраструктуру и каналы связи. Плюс сотрудники должны привыкнуть к новому формату, учитывая, что ПО и оборудование будет периодически обновляться.

Где промышленники уже используют IoT? Самое распространенное направление - охрана труда и системы-советчики. Например, благодаря видеоаналитике руководство контролирует выполнение работ, ношение защитных средств персоналом.

Мобильные устройства повышают эффективность производства. Скажем, на Нижнетагильском металлургическом и Качканарском горно-обогатительном комбинатах ЕВРАЗа их используют при ремонтах оборудования. Кроме того, с помощью гаджетов рабочим выдают задания, а после завершения смены они делают отчет, поднося мобильник к чипу, установленному на агрегате.

- Также мы используем тренажеры виртуальной реальности для обучения персонала. Увы, не все готовые решения, имеющиеся на рынке, подходят нашим предприятиям. Поэтому велика потребность в собственной разработке программных продуктов и в кадрах, знакомых не только с IT, но и с производством, находящихся в постоянном контакте с технологами, - отмечают в региональном центре корпоративных отношений "Урал" ЕВРАЗа.

Сооснователь Jingu Digital Денис Хромов считает, что проблема еще и в неготовности самих технологий, не позволяющих объединить все устройства в единую систему. Ведь под интернетом вещей понимают не просто сбор больших данных, а умение приборов решать бизнес-задачи вроде анализа загруженности оборудования или его износа. В частности, тому же ЕВРАЗу система позиционирования позволила увеличить производительность горнотранспортного оборудования Качканарского ГОКа на 8,2 процента - экономический эффект составил 168 миллионов рублей в год.

В целом промышленники отмечают, что затраты на внедрение IoT сопоставимы с получаемым экономическим эффектом. Но слабой стороной этих технологий остается уязвимость данных в цифровом мире.

Компетентно

Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей:

- Необходимо отечественное цифровое решение, которое объединит участников отрасли в единый производственный цикл. Компании сейчас в основном создают внутренние платформы для анализа данных. Экосистемы, доступные широкому кругу предприятий, внедряют реже, хотя это перспективно. Например, крупному и среднему бизнесу можно продавать какую-то из применяемых функций IoT либо готовый набор данных в виде программно-аппаратного комплекса.