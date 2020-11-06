Республика Сербская благодарна российским дипломатам за поддержку

Премьер-министр Республики Сербской (РС) Радован Вишкович в пятницу, 6 ноября, поблагодарил Российскую Федерацию за ее принципиальную объективную позицию в Совете безопасности ООН, озвученную накануне российским постпредом Василием Небензей в ходе обсуждения ситуации в Боснии и Герцеговине.

"Мы говорим о европейской интеграции, демократии и различных правах, и у нас в БиГ находится Высокий представитель, который может нарушать подобные решения и принимать те, которые не опираются на закон и Конституцию. Что за страна БиГ, если кто-то может принимать решения вне рамок Конституции и закона. Итак, спасибо российской стороне от имени Республики Сербской", - констатировал глава кабинета министров РС.

Напомним, что накануне Василий Небензя в Совбезе ООН выразил сожаление по поводу того, что в своем докладе Высокий представитель (ВП) Валентин Инцко в очередной, уже 24-й по счету, раз нарисовал субъективную и весьма далекую от реальности картину положения дел в Боснии и Герцеговине. "Очевидно настойчивое стремление Высокого представителя возложить всю ответственность за неудачи в процессе межэтнического примирения на боснийских сербов и хорватов, - подчеркнул он. - Они безосновательно выставляются "нарушителями" Дейтона. ВП стремится напугать международное сообщество перспективой распада государства, совершенно игнорируя при этом реальную ситуацию в БиГ". В связи с этим российский дипломат обратил внимание партнеров на то, что назрел пересмотр условий и критериев закрытия Аппарата Высокого представителя, и предложил обменяться мнениями на эту тему в ходе запланированного на 1-2 декабря заседания Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения.

Между тем в интервью "РГ" Радован Вишкович высказал огромное доверие к представителям Российской Федерации в Боснии и Герцеговине, прежде всего, к послу Петру Иванцову, а также членам его команды, которые оказывают значительную помощь Республике Сербской для преодоления проблем на международной арене. "Мы благодарны президенту России Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, всем российским дипломатам, - отметил политик. - Их усилия позволили снизить негативное влияние Аппарата Высокого представителя в Сараево, который всего несколько лет назад снимал с постов наших чиновников, угрожал людям, лишал их избирательных прав. Этого больше нет, благодаря искренней и огромной поддержке со стороны России".

Сегодня же стало известно, что президент России назначил "Калабухова Игоря Андреевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Боснии и Герцеговине". С сентября 2014 году эту должность занимал Иванцов Петр Анатольевич, награжденный за заслуги на этом посту: в 2019 году - Орденом флага Республики Сербской с золотым венцом, а в 2020 году - российским Орденом Дружбы.