Россия и Люксембург изменили налоговое соглашение

Новости

Ассистент судьи на матче ЦСКА - "Ростов" заменен после теста COVID-19 14:59
Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус 14:55
Вооруженного мужчину задержали в школе нидерландской принцессы в Гааге 14:50
В Дании выявили 214 случаев передачи коронавируса от норок человеку 14:26
В Подмосковье налетчики ограбили завод на более чем 4 миллиона рублей 14:26
Следователи озвучили возможную причину ДТП с грузовиком и поездом в Подмосковье 14:17
Вирусолог сообщил, когда Россия выйдет на плато по COVID-19 14:15
В Москве школьница умерла на уроке 14:13
Мишустин указал на недобросовестную конкуренцию отдельных стран 14:09
Вышел новогодне-апокалиптический клип Little Big с Гариком Харламовым 14:05
Центр с уникальным оборудованием открыли в НАН Беларуси 13:49
Вышел тизер ремейка "Крутого Уокера" со звездой "Сверхъестественного" 13:46
В Москве украли эксклюзивный велосипед за 420 тысяч рублей 13:24
Певица МакSим назвала причину ухода со сцены 13:21
В Кремле рассказали о защите этнических русских 13:14
Минфин ответил на предложение повысить налог на доходы богатых россиян 13:13
В Москве спасатели потушили загоревшийся на МКАДе автомобиль 13:07
Нарышкин рассказал о заговоре западных спецслужб против России 13:00
В Швеции зафиксирован антирекорд смертей от коронавируса 12:57
Силы ОДКБ 11 и 12 ноября проведут тренировку в Подмосковье 12:48
В Москве зарегистрировано 6253 новых случая COVID-19 12:47
Запрет на проведение матчей со зрителями в Подмосковье продлят до 22 ноября 12:38
Минтранс предложил обсудить проект госпрограммы "Дороги Беларуси" 12:30
Захарова обвинила Берлин в нежелании вести конструктивный диалог с Россией 12:20
Российские военные заявили о новых обстрелах со стороны террористов в Идлибе 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
06.11.2020 14:08
Рубрика: Экономика

Россия и Люксембург изменили налоговое соглашение

Текст: Роман Маркелов
Россия и Люксембург подписали протокол, который вносит изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения между двумя странами в части увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. Об этом говорится в сообщении на сайте российского Минфина.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Документ подписали статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов и посол Люксембурга в России Жорж Фабер. Ратификация должна пройти до конца года, чтобы обновленные правила заработали с 2021 года.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Минфин ответил на предложение повысить налог на доходы богатых россиян

Протокол определяет перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в 5%. Список исключений аналогичен включенному в подписанные ранее соглашения с Кипром и Мальтой. Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Изменения не затронут процентные доходы, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.

"Для нас важно сконцентрировать финансовые ресурсы в стране для реализации мер поддержки населения и экономики в текущей ситуации. Помимо пересмотра налоговых соглашений в этом году мы готовим ряд новаций, которые направлены на деофшоризацию российской экономики. Разрабатываем изменения по совершенствованию законодательства в САР, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода международных холдинговых структур в Россию", - цитирует Алексея Сазанова пресс-служба Минфина.

Сейчас министерство также продолжает переговоры о внесении изменений в налоговое соглашение с Нидерландами.

Экономика ВЭД Экономика Финансы Налоги

Главное сегодня

Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус
Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани
Вирусолог сообщил, когда Россия выйдет на плато по COVID-19
Телеканалы в США прервали речь Трампа о махинациях на выборах
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения