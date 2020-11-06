Россия и Люксембург изменили налоговое соглашение

Документ подписали статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов и посол Люксембурга в России Жорж Фабер. Ратификация должна пройти до конца года, чтобы обновленные правила заработали с 2021 года.

Протокол определяет перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в 5%. Список исключений аналогичен включенному в подписанные ранее соглашения с Кипром и Мальтой. Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Изменения не затронут процентные доходы, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.

"Для нас важно сконцентрировать финансовые ресурсы в стране для реализации мер поддержки населения и экономики в текущей ситуации. Помимо пересмотра налоговых соглашений в этом году мы готовим ряд новаций, которые направлены на деофшоризацию российской экономики. Разрабатываем изменения по совершенствованию законодательства в САР, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода международных холдинговых структур в Россию", - цитирует Алексея Сазанова пресс-служба Минфина.

Сейчас министерство также продолжает переговоры о внесении изменений в налоговое соглашение с Нидерландами.