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06.11.2020 05:05
Рубрика: В мире

Россия направила кубинским школьникам пять миллионов долларов

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Правительство России в рамках участия во Всемирной продовольственной программе ООН выделило пять миллионов долларов на развитие системы школьного питания на Кубе. Торжественная церемония представления соответствующего проекта состоялась накануне в Гаване.
Фото: AP Photo/Ramon Espinosa Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
Фото: AP Photo/Ramon Espinosa

"Решение российского правительства о выделении 5 миллионов долларов на финансирование в 2020 - 2024 гг. системы устойчивого школьного питания в кубинских школах не просто поможет решить проблемы части населения Кубы, но и поможет развитию страны в целом", - заявил в ходе своего выступления посол России на Кубе Андрей Гуськов.

Фото: AP Photo / Ramon Espinosa
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Непосредственными бенефициарами программы станут более 16 тысяч человек в 10 восточных муниципалитетах страны. Помимо самих школьников, которых обеспечат горячим питанием, часть выделенных средств получат и, например, местные сельхозпроизводители, которые будут поставлять свою продукцию. Планируется, что участвующие в программе аграрии пройдут обучение, направленное на повышение производительности труда и реализации производимой продукции. Предполагается также создание рабочих мест для женщин из небольших населенных пунктов, которые примут непосредственное участие в реализации данной программы.

"Это в полной мере отвечает декларируемой кубинским правительством задаче: развивать национальное сельхозпроизводство и продовольственную независимость", - отметил глава российской дипмиссии.

"Проблема голода и нехватки продовольствия особенно обостряется во время мирового кризиса, вызванного пандемией. Прежде всего, страдают наиболее уязвимые слои населения, среди которых есть и дети", - отметил во время своего выступления российский посол. "Хорошее питание детей - это залог нашего будущего. В России мы прекрасно понимаем это. В этом году президент Владимир Путин подписал закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием", - напомнил дипломат.

Фото: iStock
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"Представляемый проект является лишь одним из примеров той помощи, которая оказывается Кубе со стороны России. Вместе с системой ООН предпринимаются шаги, направленные на повышение уровня жизни кубинского населения. Например, два года назад в рамках этого сотрудничества Кубе был выделен 1 миллион долларов на нужды сельского хозяйства, а в 2019 году совместно с ООН реализованы проекты по восстановлению жилья, разрушенного мощнейшим ураганом "Сэнди" еще в 2012 году. Ранее в этом году Кубе было передано оборудование для разгрузки зерна в гаванском порту", - констатировал посол.

Он также сообщил, что на сегодняшний день при российском финансировании в рамках программы ООН осуществляются три крупных проекта на сумму 3,5 миллиона долларов: по борьбе с засухой в провинции Сантьяго-де-Куба, созданию рабочих мест для молодежи в провинции Гуантанамо, а также подготовки населения Гаваны к противостоянию природным катаклизмам.

"Все эти проекты являются отражением стратегического характера сотрудничества между нашими странами. Они развиваются на основе прочных связей, продолжительной дружбы и взаимной симпатии России и Кубы", - отметил посол.

"Я хотел бы поблагодарить правительство и народ России за эту помощь, которая поспособствует тому, что каждый день тысячи кубинских детей в течение четырех лет будут получать питание в школах", - в свою очередь отметил представитель Всемирной продовольственной программы ООН на Кубе Паоло Маттеи, отметив важность запускаемого проекта.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Международные организации ООН Мировой продовольственный кризис

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