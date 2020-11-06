Россия нарастила поставки продукции АПК в Китай на 28%

Поставки продукции российского агропромышленного комплекса в Китай с начала 2020 года выросли на 28%, выйдя на второе место после продукции ТЭК. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, в рамках своего выступления на онлайн-конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", приуроченной к международной китайской импортной выставке товаров и услуг - CIIE 2020.

"Продолжается уверенный рост поставок продукции агропромышленного комплекса. За восемь месяцев их объем вырос на 28%, а доля в российском экспорте увеличилась почти до 8%, по сравнению с 5% в аналогичном периоде прошлого года. Главным драйвером такого роста стали растительные масла", - сказал Алексей Груздев.

Он отметил, что несмотря не то, что пандемия оказала серьезное негативное влияние на двустороннюю торговлю: за восемь месяцев 2020 года взаимный товарооборот сократился на 7%, составив $65 млрд, есть положительные тенденции, как в общем, так и по целому ряду позиций. "Вместе с тем, как свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) Китая, темпы отставания от данных прошлого года сокращаются. По итогам девяти месяцев падение составляет лишь 2%", - подчеркнул замминистра. Основная причина отрицательной динамики - это уменьшение стоимостного объема поставок российских энергоносителей, почти на 21%.

В частности, по его словам, поставки металлов из России в Китай выросли на 53%, продукции химической промышленности на 17%. В целом же доля промышленной продукции в российско-китайской торговле увеличилась до 62%.

"За последние годы создан хороший задел для развития в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, металлургия и химическая промышленность, фармацевтика и легкая промышленность, лесная промышленность", - сообщил Алексей Груздев, приведя в пример ряд проектов китайской стороны, реализуемых на территории России.

По данным Минпромторга, по итогам сентября российско-китайский товарооборот вырос на 7,4% до $10,2 млрд, в том числе экспорт увеличился на 8% - до $5,4 млрд, импорт вырос на 6,6% - до $4,8 млрд.