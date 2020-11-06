Российским врачам рассказали, как лечат пациентов с COVID-19 в Швеции

Шведский опыт предотвращения и лечения коронавирусной инфекции обсудили дальневосточные врачи в рамках телемоста со Стокгольмом. На вопросы российских медиков ответил старший врач клиники анестезиологии-реаниматологии Каролинского университетского госпиталя Михаил Неклюдов, который работает в самом крупном медучреждении Швеции более 22 лет.

Он рассказал, что в его стране в отличие от других государств жестких ограничительных мер не вводилось, однако и вседозволенности в условиях пандемии тоже нет. Так, из-за коронавируса запретили проведение массовых мероприятий, ввели новые правила для посетителей ресторанов, магазинов, которые, в основном, сводятся к соблюдению социального дистанцирования. Шведы тоже носят маски и перчатки.

По словам доктора Неклюдова, пандемия стала для Швеции потрясением, потому что в обычное время государство живет размеренно, в нем не бывает наводнений или землетрясений. Как и во всем мире, в стране отмечался спад заболеваемости летом и новый подъем осенью. И сложнее всего в период увеличения числа больных, конечно, приходится медицинским работникам. Причем, основная нагрузка ложится на реанимационные отделения, в которых и без того дефицит реанимационных сестер. Оказалось, что в Швеции тоже есть проблемы с кадрами в сфере здравоохранения. Неклюдов подчеркнул, что шведские врачи сейчас работают по 13 часов сутки 6 дней в неделю. Он также отметил, что специфического лечения от коронавируса они не знают, для пациентов с COVID-19, впрочем, как и в других государствах, оно у них - симптоматическое.

Также российских врачей интересовали эффективность различных методик лечения и препаратов от COVID-19, они спрашивали об осложнениях заболевания, профилактических мерах и психологических аспектах работы медиков в условиях пандемии и предотвращении эмоционального выгорания. Мероприятие прошло при поддержке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АНО АПИ). Всего в нем приняли участие более пятисот врачей из Бурятии, Якутии, Сахалинской области, с Камчатки и Чукотки.