Рынок видеоигр вырастет до 218 млрд долларов к 2023 году

В этом году рынок видеоигр принесет 174,9 млрд долларов, а в 2023 году достигнет значения в 217,9 млрд долларов, говорится в исследовании Newzoo.

Аналитики отмечают, что рост наблюдается на всех платформах: ПК, консолях и мобильных устройствах. На долю персональных компьютеров в прогнозе приходится 37 млрд долларов (рост составляет 6,2%), на долю консолей - 51,2 млрд долларов (рост 21%) и на долю мобильных устройств - 86,3 млрд долларов (рост 25,6%).

Наиболее прибыльными регионами являются азиатско-тихоокеанский и североамериканский. Согласно прогнозу аналитиков, в этом году они заработают 84,3 млрд и 44,7 млрд долларов соответственно. При этом почти половина доли азиатско-тихоокеанского региона приходится на Китай - к концу года китайские геймеры потратят 44 млрд, а американские - 41,3 млрд. Оба государства обеспечивают практически половину всей мировой выручки игровой индустрии. Европейский регион расположился на третьем месте и потратит на игры 32,9 млрд долларов.

"Прогноз выглядит реалистично, - отмечает Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding. В условиях всеобщего карантина, который непонятно когда закончится, спектр доступных развлечений сужается, и видеоигры здесь - номер один наряду с сериалами".

По мнению эксперта, огромная доля приходится именно на мобильные игры, которые дешевы и доступны, не требуют покупки ПК или консоли. "Именно на условно-бесплатных играх с внутриигровыми покупками больше всего зарабатывают разработчики и издатели. Так как это прогноз по миру, рост будет сконцентрирован в США и Китае, а также, я думаю, в Индии, где даже в киберспорте правят бал именно мобильные соревновательные игры", - заключает Мешалкин.

Российский рынок видеоигр и киберспорта, по оценкам PwC занимает 11-е место в мире и пятое в Европе по объему. В России от 30 до 50 млн активных игроков в компьютерные и мобильные игры, а русский язык входит в тройку самых популярных языков на игровой площадке Steam с долей в 11%, уступая только английскому и китайскому языкам.