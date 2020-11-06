"Сочи" и "Уфа" сыграли вничью в 14-м туре РПЛ

"Сочи" и "Уфа" не выявили победителя в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

Программа 14-го тура Российской премьер-лиги открывалась матчем в Сочи, где одноименный клуб принимал "Уфу". Уфимцы ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки в РПЛ, в чем им должен помочь пришедший на пост главного тренера Рашид Рахимов.

Первый тайм прошел при преимуществе хозяев, но голов забито не было. На 53-й минуте хозяева смогли пробить Александра Беленова - отличился Сергей Терехов.

Все шло к очередной победе сочинцев, но в концовке матча хозяева нарушили правила в своей штрафной и после просмотра VAR арбитр все же указал на "точку". Комнен Андрич уверенно переиграл Сослана Джанаева.

После этого матча в активе "Сочи" 23 очка, команда занимает 5-е место в таблице, у "Уфы" 7 очков и 15-я позиция.