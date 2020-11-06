Названа еще одна вероятная причина строительства мегалитов в Британии

Британские археологи представили новое исследование, доказывающее, что порядка 4500 лет назад остров переживал настоящий строительный бум, в результате чего появился знаменитый Стоунхендж и другие подобные доисторические объекты.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Prehistoric Society, а краткий отчет приведен на сайте Университета Кардиффа. Авторы работы пишут, что "бешеная строительная активность" около 2500 года до нашей эры привела к появлению массивных церемониальных сооружений на юге Великобритании.

В исследовании говорится, что ученые использовали новейшие научные методы для повторного изучения остатков Маунт-Плезант - это гигантское доисторическое сооружение, расположенное недалеко от города Дорчестера в графстве Дорсет.

Этот памятник представляет собой огромный курган. Внутри него еще в 1970-е годы были найдены остатки сложного концентрического сооружения из камня и дерева. По своей архитектуре он напоминал знаменитый Стоунхендж и другие хенджы неолита. Археологи подчеркивают, что им впервые удалось получить точную датировку столь крупного памятника позднего неолита.

Именно уточненная датировка доказала, что строительство Стоунхенджа и других мегалитов происходило с невероятной для тех времен скоростью. Так, в случае с Маунт-Плезант новые методы датирования позволили точно определить, что это сооружение было полностью возведено менее чем за 125 лет.

"Эта новая датировка действительно помогла нам выделить ключевой период около 2500 года до н.э., - говорит соавтор исследования Сьюзан Грини. - Складывается впечатление, что за созданием всех этих больших и трудоемких памятников стоит бум строительной активности. Возведение Маунт-Плезант потребовало бы огромного количества людей, выкапывающих огромные канавы с помощью простых инструментов, таких как кирки из рогов. Строительством занималось несколько поколений, а вся работа заняла чуть более века".

Это гораздо меньше времени, чем предполагалось ранее. До сих пор ученые предполагали, что такие объекты, как Стонухендж, могли возводиться чуть ли не в течение тысячелетий. Но последние данные говорят о том, что пять мегахенджей на юге Великобритании, включая Марден Стоунхенджа и сам Стоунхендж, были построены в одно и то же время.

Ученые считают, что хенджи были важными церемониальными местами, где люди, вероятно, собирались для пиршеств и ритуалов, иногда преодолевая ради этого огромные расстояния. Но что именно вызвало у людей неолита строительный бум?

Одно из предположений заключается в том, что островитяне, вероятно, предвидели скорое переселение людей из континентальной Европы. Кстати, хенджи были построены всего за 150 лет до того, как это произошло. Возможно, островитяне хотели таким образом избежать грядущих перемен или утвердить и обезопасить свою культуру и веру, ведь переселенцы принесли с собой свои традиции, как, впрочем, и первые металлы и керамику.

Есть версия и о том, что строительство этих памятников привело к бунтам и краху доверия к вождям, краху религиозной веры. Эти восстания в результате создали некий общественный вакуум, который и заполнили переселившиеся с континента люди.

Кстати, археологи говорят, что центральная часть каменного памятника на горе Плезант, похоже, была разрушена в то время, когда в Британию начали прибывать переселенцы. Возможно, она была разрушена во время беспорядков.