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06.11.2020 16:47
Рубрика: Общество

Суперсервис "Мое здоровье" запустят в виде мобильного приложения

Текст: Елена Манукиян
Мобильное приложение "Мое здоровье", с помощью которого граждане смогут записаться на прием к врачу и получат доступ к своим электронным медицинским документам, будет запущено в этом году. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев на кругом столе в комитете Госдумы по охране здоровья в пятницу, 6 ноября.

В числе сервисов приложения также будет дневник самонаблюдения. Пользователи смогут вносить в него данные о состоянии своего здоровья или передавать их с помощью специальных устройств. Информация будет накапливаться и использоваться системой для оценки параметров здоровья. При этом система сама будет подсказывать, когда необходимо обратиться к врачу и по какому показателю.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Пугачев напомнил, что личный кабинет "Мое здоровье" сегодня уже работает на портале госуслуг, где он также будет совершенствоваться. В нем также есть такой сервис, как дневник самонаблюдения, который впервые был опробован на добровольцах во время испытания первой вакцины от коронавируса. Сегодня с его помощью ведется наблюдение за состоянием здоровья всех граждан, которые делают прививку от COVID-19.

"Человек вакцинируется - и сразу получает уведомление, что на портале госуслуг может заполнить дневник самонаблюдения, благодаря которому мы в режиме реального времени получаем обратную связь о тех реакциях, которые он получает после введения вакцины. Практика показала, что практически 50% вакцинируемых этим сервисом пользуются", - сказал заместитель министра. Пугачев подчеркнул, что это тоже телемедицинские технологии, которые позволяют обеспечить коммуникацию пациента с врачом и медицинской организацией, а также научить граждан ответственно относиться к своему здоровью.

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