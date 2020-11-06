СВР проинформировала Минск о планах Запада по дестабилизации обстановки

Сведения о планах Запада по дестабилизации обстановки в РБ и свои оценки ситуации в республике передала белорусской стороне Служба внешней разведки России. Об этом рассказал глава СВР Сергей Нарышкин в интервью руководителю российского агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Мы даем взгляд из так называемого западного угла - как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Беларуси, и предоставляем свои оценки, в том числе белорусским коллегам", - сообщил Нарышкин.

Запад, убежден он, пробует на Беларуси методы дестабилизации обстановки в стране для их последующего применения в Союзном государстве. "Это очевидно - то, что наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Беларуси на Российскую Федерацию", - пояснил руководитель СВР.

"Но, признаться, каких-то инноваций в Беларуси отмечено не было. Технологии цветных революций известны давно и применялись последние два-три десятка лет во многих странах мира", - резюмировал Нарышкин.