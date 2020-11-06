"Транспортная неделя-2020". Расширяем горизонты

Форум и Выставка "Транспорт России", которые в этом году пройдут 18-20 ноября в Гостином дворе, впервые будут также доступны онлайн. Ключевая тема этого года - "Роль транспорта в восстановлении экономики. Межотраслевая синергия".

Тема первого дня Форума - Стратегия. Деловые форматы будут посвящены общероссийской повестке. В том числе состоится пленарная дискуссия "Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность" с участием членов Правительства Российской Федерации, руководства Министерства транспорта Российской Федерации и крупнейших российских отраслевых компаний.

Во второй день работы Форума, тема которого - Сотрудничество, будут проведены дискуссии, охватывающие международную повестку. В том числе в этот день состоится пленарная дискуссия "Цифровые транспортные коридоры", Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ и Совет руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов ЕАЭС. Заключительный день, Развитие, будет приурочен ко дню работника транспорта. Во время итоговой пленарной дискуссии состоится церемония награждения победителей VII Национальной премии "Формула Движения".

Впервые на Выставке будет представлен шоурум национальных проектов в сфере транспорта, который познакомит посетителей с ходом их реализации. В рамках выставочной экспозиции будут собраны наиболее высокотехнологичные решения и сервисы транспортной отрасли, представлены натурные образцы подвижного состава.

Подробности и условия участия: https://transweek2020.ru/ru/

Справка

"Транспортная неделя", главное деловое событие отрасли, проводимое Министерством транспорта Российской Федерации на протяжении 14 лет. "Транспортная неделя" - это комплекс мероприятий, куда входят: XIV Международный форум "Транспорт России"; XIV Международная выставка "Транспорт России"; Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ; VII Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения"; Road Traffic Russia. Организация дорожного движения в Российской Федерации; Форум "Транспортное образование и наука 2020".