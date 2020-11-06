"Транспортная неделя-2020". Расширяем горизонты

Новости

В Москве украли эксклюзивный велосипед за 420 тысяч рублей 13:24
Певица МакSим назвала причину ухода со сцены 13:21
Тюменку с коронавирусом оштрафовали за то, что она пришла в больницу 13:16
В Кремле рассказали о защите этнических русских 13:14
Минфин ответил на предложение повысить налог на доходы богатых россиян 13:13
В Москве спасатели потушили загоревшийся на МКАДе автомобиль 13:07
Нарышкин рассказал о заговоре западных спецслужб против России 13:00
В Швеции зафиксирован антирекорд смертей от коронавируса 12:57
Силы ОДКБ 11 и 12 ноября проведут тренировку в Подмосковье 12:48
В Москве зарегистрировано 6253 новых случая COVID-19 12:47
Запрет на проведение матчей со зрителями в Подмосковье продлят до 22 ноября 12:38
Минтранс предложил обсудить проект госпрограммы "Дороги Беларуси" 12:30
Захарова обвинила Берлин в нежелании вести конструктивный диалог с Россией 12:20
Российские военные заявили о новых обстрелах со стороны террористов в Идлибе 12:16
Фальков назвал критерии эффективности университетов 12:12
В Подмосковье создаются два образовательных кластера по типу "Сириуса" 12:08
Умер разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко 12:07
Видео: Задержан заказчик убийства экс-депутата горсовета Минусинска 12:07
В центре Петербурга нашли четыре затонувших корабля 12:05
Названа дата выхода "Довода" в цифре и на физических носителях 11:57
Названы лучшие города для ведения гостиничного бизнеса 11:46
СВР проинформировала Минск о планах Запада по дестабилизации обстановки 11:46
Москвичей ожидают град и снег 11:34
Нарышкин жестко ответил на нападки США по созданию вакцины от COVID 11:29
Лукашенко принял участие в открытии линии минского метро 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
06.11.2020 12:16
Рубрика: Экономика

"Транспортная неделя-2020". Расширяем горизонты

Форум и Выставка "Транспорт России", которые в этом году пройдут 18-20 ноября в Гостином дворе, впервые будут также доступны онлайн. Ключевая тема этого года - "Роль транспорта в восстановлении экономики. Межотраслевая синергия".

Тема первого дня Форума - Стратегия. Деловые форматы будут посвящены общероссийской повестке. В том числе состоится пленарная дискуссия "Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность" с участием членов Правительства Российской Федерации, руководства Министерства транспорта Российской Федерации и крупнейших российских отраслевых компаний.

Во второй день работы Форума, тема которого - Сотрудничество, будут проведены дискуссии, охватывающие международную повестку. В том числе в этот день состоится пленарная дискуссия "Цифровые транспортные коридоры", Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ и Совет руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов ЕАЭС. Заключительный день, Развитие, будет приурочен ко дню работника транспорта. Во время итоговой пленарной дискуссии состоится церемония награждения победителей VII Национальной премии "Формула Движения".

Впервые на Выставке будет представлен шоурум национальных проектов в сфере транспорта, который познакомит посетителей с ходом их реализации. В рамках выставочной экспозиции будут собраны наиболее высокотехнологичные решения и сервисы транспортной отрасли, представлены натурные образцы подвижного состава.

Подробности и условия участия: https://transweek2020.ru/ru/

Справка

"Транспортная неделя", главное деловое событие отрасли, проводимое Министерством транспорта Российской Федерации на протяжении 14 лет. "Транспортная неделя" - это комплекс мероприятий, куда входят: XIV Международный форум "Транспорт России"; XIV Международная выставка "Транспорт России"; Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ; VII Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения"; Road Traffic Russia. Организация дорожного движения в Российской Федерации; Форум "Транспортное образование и наука 2020".

Экономика Транспорт

Главное сегодня

Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани
Интервью с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко. Главное
Телеканалы в США прервали речь Трампа о махинациях на выборах
Эксперты ВШЭ предложили повысить налоги на доходы состоятельных россиян
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения