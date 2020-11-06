Twitter заморозил аккаунт экс-советника Трампа за призыв к насилию

Соцсеть Twitter удалила аккаунт экс-советника нынешнего президента США Стива Бэннона за нарушение правил публикаций. "Действие учетной записи приостановлено", - говорится на странице, которую вел политик. Ранее он допустил неприемлемые высказывания в адрес директора ФБР Кристофера Рея и главного инфекциониста США Энтони Фаучи.

Бэннон предположил, что в случае переизбрания Дональд Трамп избавится от этих двух товарищей. "На самом деле я бы хотел пойти дальше - вернуться в Англию Тюдоров", - написал экс-советник. И в красках описал способ физической расправы над Реем и Фаучи.

В Twitter заявили, что такое недопустимо, и напомнили о политике, запрещающей "восхваление насилия".