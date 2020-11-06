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06.11.2020 07:00
Рубрика: В мире

Twitter заморозил аккаунт экс-советника Трампа за призыв к насилию

Соцсеть Twitter удалила аккаунт экс-советника нынешнего президента США Стива Бэннона за нарушение правил публикаций. "Действие учетной записи приостановлено", - говорится на странице, которую вел политик. Ранее он допустил неприемлемые высказывания в адрес директора ФБР Кристофера Рея и главного инфекциониста США Энтони Фаучи.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Бэннон предположил, что в случае переизбрания Дональд Трамп избавится от этих двух товарищей. "На самом деле я бы хотел пойти дальше - вернуться в Англию Тюдоров", - написал экс-советник. И в красках описал способ физической расправы над Реем и Фаучи.

В Twitter заявили, что такое недопустимо, и напомнили о политике, запрещающей "восхваление насилия".

В мире США Общество СМИ и соцсети Дональд Трамп

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