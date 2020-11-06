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06.11.2020 15:14
Рубрика: Общество

У краеведов появилась своя социальная сеть

Текст: Елена Новоселова
Обновить школьные учебные пособия по региональной истории предложил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. По его мнению, нуждаются в совершенствовании и механизмы их экспертизы. Об этом он заявил на встрече с финалистами Конкурса краеведов, работающих с молодежью.

"Считаю целесообразным проанализировать учебные пособия на предмет соответствия историко-культурному стандарту, а в тех регионах, где это необходимо, взяться за обновление содержания учебного курса", - сказал глава РИО.

Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
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Он напомнил, что краеведение исключительно важное направление просветительской работы, значение которой в своем прошлогоднем послании Федеральному собранию подчеркнул президент.

Отбор финалистов Конкурса краеведов осуществлялся на площадке 43 отделений РИО. На участие поступило более 700 заявок.

"Знакомство с историей малой родины часто становится первой ступенью к изучению истории нашего великого отечества, - убежден Сергей Нарышкин. - В недавно утвержденной концепции преподавания учебного курса истории России, разработанного экспертами РИО, закреплен принцип многоуровневого представления истории. Он предполагает, что параллельно с освоением основной образовательной программы учащийся должен получать сведения и об истории своего родного края, истории своей семьи. На этом близком и доступном материале гораздо проще осваивать навыки работы с источниками, приобретать опыт самостоятельной исследовательской деятельности".

Поэтому важнейшей задачей глава РИО видит поддержку учителей и наставников, способных увлечь школьников своим предметом.

"Очень важен эффект сопричастности, - поддержал коллегу помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. - Без него абстрактные рассказы на неподготовленную почву, как правило, не ложатся. Важно рассказать мальчишке: смотри, здесь учился Герой Советского Союза, он бегал по этим же коридорам, сидел за этими же партами".

Фото: Евгений Халдей / Архив ТАСС
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Мединский представил новую социальную сеть для краеведов "Место памяти.РФ": "Это первая международная общественная платформа по сохранению и мониторингу мест памяти военной истории России, как на территории нашей страны так и за рубежом".

По сути, это база данных о состоянии и благоустройстве памятников, посвященных всей истории России. В нее уже внесено 80 тысяч объектов, 8 тысяч событий и около 150 тысяч фотографий. "Все это позволяет пользователям со всего мира общаться, взаимодействовать, приглашать друг друга на субботники, вести свой персональный профиль, свои разделы, - рассказал помощник президента. - То есть получается социальная сеть краеведов и людей неравнодушных".

Мало того, практически все объекты сегодня уже привязаны к сервису "Яндекс.карта". На карте видно, в каком состоянии находится памятник. "То есть "Место памяти.РФ" может стать полезным инструментом в работе каждого краеведа, делает ее еще более интересной, насыщенной и информативной", - подытожил Владимир Мединский.

Подчеркнем, что проект международный: к нему подключены все посольства, представительства России. Они выкладывают истории о памятных местах, о русском следе по всему миру. И позволяют сохранять те места, которые были за последние годы демонтированы, а то и варварски уничтожены, как, например, памятник маршалу Коневу, снесенный в апреле этого года в Праге, памятник маршалу Рокоссовскому в Польше.

В этом году введена уголовная ответственность за повреждение и уничтожение воинских памятников защитникам Отечества, расположенным и в России, и за рубежом.

Краеведение дает наибольший эффект сопричастности к истории своего Отечества.

Общество История

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