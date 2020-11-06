У школьников появился шанс поступить в МГИМО по льготе

Стартовал новый сезон гуманитарной олимпиады для школьников, которую уже десять лет подряд вместе проводят МГИМО и "Российская газета". Победители и призеры получают привилегию при поступлении не только в МГИМО, но и другие ведущие вузы. На первом отборочном этапе школьники напишут эссе. Причем это должны быть не просто "мысли на тему", а мини-исследование.

- Ребята! Мы понимаем, что вы захотите написать работу "правильно" и для этого будете часто заглядывать в учебники. Это, конечно, хорошо. Но олимпиадное эссе - не обычное домашнее задание, - сообщает оргкомитет олимпиады. - Здесь вы, прежде всего, выбираете тему, которую считаете важной и интересной. Не переписываете определения из учебников, а сами формулируете проблему, поставив исследовательский вопрос, старайтесь аргументированно ответить на него.

Темы эссе? Они уже опубликованы. Для разных классов - разные. Для 7-9 классов, например, такие: "Как пандемия изменит бизнес и потребителей?" "Какие профессии будут самыми востребованными в ближайшем будущем?" "Нужен ли России - в интересах ее развития - перенос столицы?"

Для 10-11 классов задания сложнее. Вот лишь несколько: "Какие меры, принимаемые для снижения экономических последствий эпидемии в различных странах, вы считаете наиболее эффективными, а какие - вовсе неэффективными?" "СССР в "космической гонке": в чем вы видите причины успехов и неудач?" "В современную цифровую эпоху возникает потребность в "электронной демократии". Как вы понимаете сущность ее механизма?"

Для участия в олимпиаде нужно зарегистрироваться здесь. На сегодняшний день уже зарегистрировалось более 1700 школьников с 7 по 11 класс, которые представляют практически все регионы России. Эссе принимаются до 10 января 2021 года. Там же есть подробная инструкция, как оформить работу, по каким критериям ее будут оценивать. Самое главное - никакого плагиата!

Отборочный этап будет проходить полностью дистанционно. А 13 марта 2021 года планируется очный финал. Самым сильным ребятам придется защищать свои работы: выступать перед экспертами, отстаивать свою точку зрения. "Лучшее средство наглядности - это живое слово, а стиль изложения должен соответствовать принципу "краткость - сестра таланта", - советуют организаторы.

Кстати, конкуренция среди абитуриентов, поступающих в МГИМО, из года в год остается одной из самых высоких в России. В этом году средний балл ЕГЭ составил 96,2. Так что победа в олимпиаде - реальный шанс поступить для многих ребят: ведь победители смогут получить 100 баллов по профильному ЕГЭ и другие льготы.