В Беларуси с 1 декабря вырастут трудовые пенсии

Перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 декабря текущего года предусматривается указом, который подписан президентом Беларуси, сообщает 6 ноября его пресс-служба. Согласно опубликованному документу, трудовые пенсии вырастут в среднем на 5,4 процента с 458,25 белорусских рубля до 483 рублей в декабре.

Как уже сообщал "СОЮЗ", ранее произошел перерасчет и социальных пенсий, надбавок и повышение доплат. Он коснулся с первого ноября всех пенсионеров в возрасте старше 75 лет. Это правительственное решение было принято в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ).

Кстати, до 31 января 2021-го года он установлен в размере 258,11 белорусских рублей и повысился на 0,8 процента по сравнению с нормативом, действовавшим до настоящего времени. Соразмерно увеличиваются и перечисленные выше выплаты.

Что касается ежемесячной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров, то она в ноябре-январе для людей в возрасте 80 лет и старше составит 64,53 белорусских рубля, а в возрасте от 75 до 80 лет - 48,4.

Кроме того, повышение размера пенсии коснулось инвалидов и других категорий граждан. Речь идет, в частности, о Героях Беларуси и Советского Союза, Социалистического Труда, блокадниках, бывших узниках фашистских концлагерей, инвалидах с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий).