В Дании выявили 214 случаев передачи коронавируса от норок человеку

Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями Дании официально подтвердил факт передачи нового коронавируса от норок людям. Речь идет по крайней мере о 214 случаях, говорится в опубликованном сообщении на сайте ведомства.

По данным ученых, с июня по октябрь в Северной Ютландии среди норок произошла вспышка SARS-CoV-2. В общей сложности специалисты проанализировали более 5 тысяч образцов крови зверьков.

Напомним, санитарные власти королевства на этой неделе приняли решение об усыплении всех животных на норковых фермах в Дании из-за угрозы стремительного распространения мутировавшего коронавируса.