В движение Worldskills вовлекается все больше компаний

Движение Ворлдскиллс Россия начиналось в нашей стране как чемпионатное - лучшие мировые технологии и стандарты в профессиях, современное оборудование тогда были доступны в основном при подготовке чемпионов национальной сборной. Но постепенно методы и стандарты движения стали переноситься в образовательные профессиональные программы, которые были разработаны Академией Ворлдскиллс Россия по сотням компетенций.

- Движение предоставляет производственным компаниям, как минимум, три базовых возможности, - говорит заместитель генерального директора Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" по подготовке кадров, директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская. Первая - это описание наиболее востребованных компанией профессиональных навыков в формате компетенций Worldskills. По этим компетенциям можно организовать стандартизированную подготовку персонала. Вторая возможность - это одна из наиболее совершенных, апробированных систем оценки профессиональных навыков. Любой навык в системе Worldskills оценивается примерно по 250-300 параметрам, причем оценка проводится, как минимум, тремя независимыми экспертами, поэтому она предельно объективна. Ее можно использовать для оценки и персонала самой компании, и выпускников образовательных организаций, которые придут или планируют прийти на работу в компанию. Третья возможность- это подготовка кадров по стандартам Worldskills в самой компании, либо, как вариант, в одном более чем из 1200 центров, которые входят в сеть Академии Ворлдскиллс Россия. Система работает, и все больше компаний в нее вовлекается.

По программам Академии Ворлдскиллс Россия обучаются и в самих компаниях, и в колледжах и вузах, прошедших специальный квалификационный отбор. Движению удалось наладить плодотворное сотрудничество с существующей системой профессионального образования.

- Конечно, были сложности, связанные в большой степени с отсутствием современной материально-технической базы и с нехваткой современных кадров преподавателей, - отмечает Светлана Крайчинская. - Поэтому очень правильным было решение в рамках нацпроекта "Образование" сделать ставку на два ключевых фактора. Первый - обновление материально-технической базы, создание мастерских, которые сейчас оснащаются по стандартам Worldskills. Ежегодно 700 и более мастерских появляются по всей стране. Второе важное решение - регулярное повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. Два этих фактора систему сильно меняют. Был период, когда корпоративные университеты, корпоративные учебные центры стали подменять собой систему профессионального образования и частично даже высшего образования. На мой взгляд, это было временной мерой. Функционал у них совершенно разный, потому что задача системы среднего специального, да и высшего образования, - дать базовое образование и базовую подготовку на уровне современных требований. А корпоративная система дает уникальные корпоративные знания и навыки, которых нет в массовой подготовке. Они должны дополнять друг друга, и плохо, если одна подменяет другую. К сожалению, бывают перехлесты, когда корпорации тратят деньги на непрофильную деятельность, давая базовые навыки тем, кто уже прошел обучение. Но корпоративные учебные центры все яснее понимают, что их задача - не подменять собой систему профтехобразования, а готовить работников по корпоративным компетенциям, которые уникальны и стандартизованы в конкретной компании.

Фото: Пресс-служба Ворлдскиллс Россия

Уникальность подхода Worldskills к подготовке кадров состоит в том, что это глобальное движение, мировой бенчмарк: 85 стран мира договариваются о стандартах профессиональных навыков и стандартах оценки, о том, на каком оборудовании должны работать современные специалисты, какими инструментами, с какими материалами, какие работы выполнять, отмечает Светлана Крайчинская. Второе его отличие - системность подготовки, которая включает в себя пять обязательных элементов: описание компетенции, методика подготовки по этим компетенциям, методика оценки, рекомендации по базовым навыкам, которыми человек должен владеть, чтобы достичь результатов. И, как минимум, ежегодная аналитика всей системы подготовки и ежегодное ее улучшение.

- Мы стараемся после каждого цикла подготовки и каждого чемпионата анализировать и описания компетенций, и задания, и то, как участники их выполнили, и что из этого можно усовершенствовать, - говорит Светлана Крайчинская. - Сейчас в Ворлдскиллс уже 219 компетенций, по ним в том или ином виде организована подготовка, и эта система развивается.

- На производстве все время появляются новое высокотехнологичное оборудование, современные инструменты и технологическая оснастка, - говорит Алексей Светличный, куратор компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", ведущий инженер-технолог производственного комплекса "Салют" (ОДК, Госкорпорация Ростех). - У нас на большинстве предприятий существуют и открываются опытно-экспериментальные участки или целые цеха, где есть возможность отработать и внедрить в производство весь комплекс современных технологий. В таких условиях работникам необходимо постоянно расширять свой кругозор, уметь работать со сложным оборудованием и различными типами инструмента и технологической оснастки, уметь быстро переключаться с одной задачи на другую. В этом существенно помогает участие в конкурсах профессионального мастерства и чемпионатах по стандартам WorldSkills.

- Спрос на высококвалифицированные кадры у нас был всегда, а с учетом задач по диверсификации и увеличению доли гражданской продукции он вырос многократно. И речь здесь не только о количестве, но и о качестве подготовки, - говорит руководитель направления обучения и оценки персонала департамента управления персоналом Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Татьяна Гаранкина. - Требования к квалификации персонала постоянно растут, поэтому обеспечение непрерывности подготовки кадров для нас является приоритетом. И это не дань моде, а условие обеспечения конкурентоспособности корпорации. Подготовка по модели Ворлдскиллс хороша тем, что она, во-первых, является сугубо практической и позволяет осваивать необходимые компетенции параллельно с теоретическим обучением, во-вторых, является стандартизированной и может обеспечить массовую подготовку кадров по единым стандартам, в-третьих, опирается на мировую практику и лучший мировой опыт. У нас уже есть успешные кейсы по применению стандартов Ворлдскиллс для подготовки кадров по отраслевым профессиям и компетенциям, и теперь важно эту практику масштабировать.

Движение Ворлдскиллс влияет на рост производительности труда за счет инструментов быстрой массовой подготовки кадров и формирования культуры качества, безопасности и эффективности производства, отмечают эксперты. Участие сотрудников в движении Ворлдскиллс отражается и на их карьерных и личностных траекториях.

Фото: Пресс-служба Ворлдскиллс Россия

- По ряду отраслевых компетенций у нас сформировано крепкое экспертное сообщество из числа работников, которые участвовали в корпоративных чемпионатах и чемпионатах Worldskills Hi-Tech, - рассказывает Татьяна Гаранкина. - Их опыт позволяет перенести модель подготовки на ключевые рабочие и инженерно-технические профессии. Работники, которые прошли подготовку по федеральной программе обучения людей 50+ по стандартам Ворлдскиллс и чемпионаты "Навыки мудрых", становятся наставниками для подрастающего поколения. А для молодежи это своего рода билет в будущее. Победители чемпионата становятся звездами, на которых равняются на предприятии, их замечают, начинают вкладывать в их дальнейшее карьерное и профессиональное развитие.

- Основной задачей является не только подготовка конкурсантов к выступлению на чемпионатах, но и использование полученных ими навыков и знаний для развития производства, - поясняет Алексей Светличный. - Это позволяет конкурсантам не только чувствовать себя уверенно на своем рабочем месте, но и найти себя в инженерных специальностях, способствует личностному росту: умению контролировать себя в сложных условиях и состоянии стресса, грамотно распределять свое время, правильно общаться с коллегами и решать сложные задачи.

В условиях уклада Индустрия 4.0 требуется массовое обучение и переобучение многим профессиям. Практика показала, что движение Ворлдскиллс Россия способно к масштабному тиражированию практических навыков среди самых разных групп россиян без потери "фирменного" качества.

- В этом году мы уже перешли на этап массового обучения, - говорит Светлана Крайчинская. - Если в 2017 году мы обучили по моделям Worldskills примерно 7-8 тысяч человек, то в прошлом году - уже около 40 тысяч, а в этом году - более 160 тысяч. Это не только молодежь, но и преподаватели, мастера, и граждане в возрасте 50+, в этом году это 25 тысяч человек. Новая программа - обучение граждан, пострадавших от последствий коронавирусной инфекции, потерявших работу или испытывающих трудности в ее поиске - это еще 110 тысяч человек, которых мы сейчас обучаем во всех 85 регионах.

Фото: Пресс-служба Ворлдскиллс Россия

Эксперты отмечают, что на ранних этапах движения корпорации были несколько инертны: они воспринимали лишь часть метода Ворлдскиллс - чемпионаты, а переподготовку и обучение сотрудников "распробовали" не все и не сразу. Однако в связи с реализацией нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" многие корпорации проявляют все больший интерес к обучению по стандартам Ворлдскиллс. По сути, рождается новая подсистема в системе профессионального образования, ориентированная на практические навыки. Это выгодно всем: люди получают востребованные профессиональные компетенции,; правительство - новые кадры для экономики; работодатели повышают производительность труда. Нет сомнений, что новые вызовы - переход на технологический уклад "Индустрия 4.0", задачи по импортозамещению, усиливающаяся международная конкуренция и даже пандемия коронавируса - побудят компании все шире использовать методы Ворлдскиллс. На усиление его роли в модернизации промышленности и экономики в целом указывает и решение президента о создании АНО по развитию движения Ворлдскиллс Россия, которое позволит использовать его потенциал с максимальной эффективностью.