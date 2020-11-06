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06.11.2020 16:01
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект о запрете микрофинансовых организаций

Текст: Татьяна Замахина
Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете работы микрофинансовых организаций (МФО) с 1 января 2021 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все чаще наименее социально защищенные слои населения обращаются к микрофинансированию, говорится в пояснительной записке. Это, по данным депутатов, приводит к быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни. И сдержать эти тенденции, считают в "СР", не помогают даже принятые ранее ограничения для МФО.

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости
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"Всего лишь за один год доля просроченной задолженности выросла с 30% до 40%, - прокомментировал журналистам Сергей Миронов. - Просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 млрд рублей".

Ранее такой законопроект уже предлагался и не был поддержан на пленарном заседании. Но "справороссы" настаивают, что меры все же надо принимать, так как проблема усугубляется (особенно на фоне пандемии).

Власть Работа власти Госуправление Экономика Финансы Банки Законодательная власть Госдума Партии "Справедливая Россия" Законопроекты и комментарии

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