В Госдуму внесен проект о запрете микрофинансовых организаций

Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете работы микрофинансовых организаций (МФО) с 1 января 2021 года.

Все чаще наименее социально защищенные слои населения обращаются к микрофинансированию, говорится в пояснительной записке. Это, по данным депутатов, приводит к быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни. И сдержать эти тенденции, считают в "СР", не помогают даже принятые ранее ограничения для МФО.

"Всего лишь за один год доля просроченной задолженности выросла с 30% до 40%, - прокомментировал журналистам Сергей Миронов. - Просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 млрд рублей".

Ранее такой законопроект уже предлагался и не был поддержан на пленарном заседании. Но "справороссы" настаивают, что меры все же надо принимать, так как проблема усугубляется (особенно на фоне пандемии).