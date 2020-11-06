В Харбине открылась российско-китайская выставка фотографий 1945 года

В Харбине открылась российско-китайская фотовыставка обменов в области искусства и культуры. На выставке были представлены более 70 снимков, сделанных советскими фотографами в Северо-Восточном Китае в августе 1945 года.

Заместитель начальника отдела иностранных дел Народного правительства провинции Хэйлунцзян Лю Цинхуа отметила, что в этом году отмечается 75-я годовщина Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы во Второй мировой войне над нацизмом.

Данная выставка поможет народам России и Китая вспомнить историю и сохранить мир, укрепить традиционные дружественные отношения между народами двух стран и добиться плодотворных результатов двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков подчеркнул, что цель проведения фотовыставки заключается в том, чтобы дать людям возможность запечатлеть в сердце эту историю и запомнить, что современная мирная жизнь существует благодаря подвигу наших предков.