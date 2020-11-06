В Россельхознадзоре рассказали о передаче COVID-19 через домашних животных

С 20 октября Федеральный центр охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) приступил к клиническим испытаниям экспериментального образца вакцины от COVID-19 для животных на 40 кошках и 40 собаках, сообщили в Россельхознадзоре. Животные были привиты, в данный момент негативных реакций на вакцину не отмечается, утверждают в ведомстве. Кроме кошек и собак, испытания вакцины запланированы на пушных зверях (норки и другие).

Метод выявления генома коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в смывах с тканей от животных, разработанный ВНИИЗЖ, показал высокую чувствительность и специфичность, добавляют в Россельхознадзоре.

В ведомстве признали, что с момента начала распространения COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, и до сегодняшнего дня первичный источник возбудителя заболевания не установлен, а также достоверно не определена роль животных в распространении инфекции. Наиболее вероятным "экологическим резервуаром" вируса Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) считают летучих мышей. При этом ученые не исключают, что до того вирус "погулял" на других животных. Таким промежуточным хозяином могло быть сельскохозяйственное, дикое или одомашненное дикое животное.

В Россельхознадзоре напоминают, что зоонозный потенциал (риск передачи инфекции от животного человеку и обратно) возбудителя этого заболевания впервые подтвердился после выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в пробах, отобранных у двух собак в Гонконге. Потом в 17 странах мира были выявлены инфицированные COVID-19 другие животные. При этом наибольшее межвидовое распространение это заболевание получило в США. И именно эта страна занимает первое место по количеству зараженных людей.

Недавно стало известно о массовых случаях COVID-19 на норковых фермах. По информации иностранных СМИ, в Дании и Нидерландах были подтверждены факты заражения человека от ранее инфицированных животных. Из-за высокого риска распространения вируса в Дании было принято решение об уничтожении всех норок, содержащихся на фермах и о запрете такого содержания до окончания 2021 года.

По данным Россельхознадзора, в России первое больное животное было выявлено 21 мая 2020 года в Москве. Вирус был найден в пробах биологического материала, полученных от домашней кошки.