В Сахаре обнаружены сотни миллионов деревьев

Более 1,8 миллиарда отдельно стоящих деревьев и кустарников нашли в самой пустыне Сахара и прилегающей к засушливой области Сахель ученые Копенгагенского университета и исследователи НАСА. Конечно, это стало для специалистов настоящим сюрпризом. Ведь давно существует стойкое мнение, что пустыня практически лишена растительности. Это подтверждается и многочисленными снимками из космоса. И тем не менее, только непосредственно в самой пустыне сейчас удалось отыскать сотни миллионов деревьев.

Почему же столько лет господствовало заблуждение? И что его так неожиданно опровергло? Помог искусственный интеллект. Говоря образно, он посмотрел на спутниковые снимки новым взглядом. Но чтобы прозреть, увидеть отдельные деревья, ИИ пришлось упорно учиться на тысячах изображений различных деревьев. А потом, когда его выпустили в "мир", смог автоматически распознать и подсчитать деревья на огромном массиве данных. Причем на эту работу компьютерной модели потребовалось всего несколько часов.

Эти принципиально новые знания о деревьях в пустыне позволят точнее составлять климатические модели. Кроме того, это важно для понимания биоразнообразия и экосистем, а также для людей, живущих в этих районах.

Последние исследования показали, что менее чем за 100 лет площадь Сахары увеличилась на десять процентов. Причиной ученые называют изменения климата.