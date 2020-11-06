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06.11.2020 10:33

В Шанхае пройдет специальная онлайн-акция продаж европейских товаров

6-7 ноября в Шанхае, где в настоящее время проходит Китайская международная импортная выставка (China International Import Expo, CIIE), состоится онлайн-акция по продажам и продвижению товаров европейских брендов, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Ее аудитория - 940 миллионов китайских пользователей интернета.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Именитые телеведущие Медиакорпорации Китая совместно с самыми влиятельными блогерами, специалистами по косметике, интернет-знаменитостями в сфере электронной коммерции и инфлюенсерами социальных сетей будут вести этот шопинг-марафон в мобильных приложениях и соцсетях. Они посвятят определенные отрезки времени продвижению товаров из Италии, России, Франции, Испании и Германии.

Эти дни - самое подходящее время для продажи зарубежных товаров, потому что начало ноября - это сезон ежегодных скидок в Китае. Потребители действительно хотят потратить свои деньги, но намерены сделать это с толком. Поэтому покупка качественных импортных товаров кажется очень хорошим вариантом. Не стоит и сомневаться, что китайские интернет-пользователи приобретут огромное количество зарубежных товаров.

Прямая трансляция (стриминг) продаж товаров - это новая форма продаж, которая скромно и незаметно появилась, но быстро набрала в Китае огромную популярность. В нынешнем году многие офлайновые ритейлеры пострадали от эпидемии COVID-19, в связи с этим эта новая модель продаж, состоящая в представлении, демонстрации качеств и продвижении продуктов через интернет-трансляцию, быстро развилась.

В качестве одного из самых влиятельных средств массовой информации страны Медиакорпорация Китая стала первым в стране СМИ, которое начало вести благотворительные медиамероприятия, используя стриминг, чтобы помочь восстановлению экономики после эпидемии. Прямая трансляция продаж товаров из России и еще пяти европейских стран - это новый способ продвинуть импортные товары на внутреннем рынке.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов проявил повышенный интерес к прямой трансляции промоакции. Он сообщил журналистам Медиакорпорации Китая, что полностью поддерживает эту акцию и надеется, что аналогичные онлайн-форматы будут способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества Китая и России.

Место проведения прямой трансляции продаж европейских товаров - Шанхайский финансовый центр Вайтань (The Bund Finance Center), который находится недалеко от реки Пуцзян. Из зоны прямой трансляции на 5-м этаже корпуса можно будет увидеть процветающие районы Вайтань и Луцзяцзуй.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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