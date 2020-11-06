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06.11.2020 11:09
Рубрика: В мире

В Швеции кремировали сиамских близнецов из музея

Текст: Надежда Ермолаева

В шведском музее Гётеборга произошло событие, которое широко обсуждалось не только в королевстве, но и широко за его пределами. На этой неделе после долгих споров были кремированы сиамские близнецы, которые с 1863 года хранились в качестве экспонатов в сосуде с формалином в коллекции Музея естественной истории.

Фото: STEFANIE LOOS / AFP
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Теперь прах этих детей захоронен в мемориальной роще города. Как сообщают шведские СМИ, близнецы родились мертвыми и сразу же были оформлены как необычный экспонат для музея.

Два года назад региональное управление природного и культурного наследия Швеции потребовало проинспектировать коллекцию музея с этической точки зрения. Тогда разгорелись нешуточные споры вокруг сиамских близнецов. Часть экспертов заявила, что близнецы должны быть захоронены также, как и другие части скелетов, представленные в экспозиции. В самом музее естественной истории Гётеборга, напротив, встали на защиту науки и будущих исследований.

Однако в 2019 году в споре одержали победу сторонники этических взглядов, и было принято решение захоронить близнецов. Целый год ушел на решение всех юридических вопросов для того, чтобы можно было провести кремацию.

В мире Европа Швеция

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