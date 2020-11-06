В Швеции зафиксирован антирекорд смертей от коронавируса

В Швеции преодолена отметка в шесть тысяч жертв пандемии коронавируса. На сегодняшний день там зафиксировано 6002 смерти от этого заболевания.

По данным местных властей, вирус распространяется со скоростью огня. И самое страшное, что он добрался до домов престарелых, где уже начали фиксировать заболевших Covid-19.

Правительство Швеции, тем не менее, не вводит жесткого карантина. Ограничения ужесточили только в девяти регионах королевства. Прежде всего, людям рекомендуется избегать любых ненужных поездок на общественном транспорте, посещений общественных мест, а также не собираться в группы.

Кстати, как сообщает Bloomberg, экономика Швеции в третьем квартале выросла меньше, чем ожидалось, а крона упала по отношению к евро. Эксперты пришли к выводу, что отказ от карантина весной не привел королевство к экономическому чуду.