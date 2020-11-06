В Сингапуре впервые с начала пандемии возобновят морские круизы

Морской круиз стартует шестого ноября из Сингапура. Он станет первым с начала пандемии коронавируса. Путешествие пройдет без захода в порты других стран, рассказали представители Совета по делам туризма республики.

"Все пассажиры лайнера в обязательном порядке должны пройти тест на вирус SARS-CoV-2, результат которого поступает в течение часа. При этом каждому туристу назначено определенное время, когда он должен прибыть для сдачи анализа и последующей посадки на борт судна", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Тест обойдется в 60 сингапурских долларов ($44). Требования минздрава также обязывают пассажиров лайнеров находиться на борту в маске и соблюдать дистанцию в полтора метра.

Напомним, власти Сингапура с 13 марта запретили заход круизных лайнеров в местные порты, а с 23 марта полностью закрыли границы для въезда иностранцев, не имеющих вида на жительство или постоянных разрешений на работу. Однако начиная с сентября постепенно снимаются ограничения для въезда туристов из безопасных с точки зрения распространения коронавируса стран и территорий.