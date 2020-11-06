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06.11.2020 06:43
Рубрика: В мире

В Сингапуре впервые с начала пандемии возобновят морские круизы

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Морской круиз стартует шестого ноября из Сингапура. Он станет первым с начала пандемии коронавируса. Путешествие пройдет без захода в порты других стран, рассказали представители Совета по делам туризма республики.

Фото: iStock
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"Все пассажиры лайнера в обязательном порядке должны пройти тест на вирус SARS-CoV-2, результат которого поступает в течение часа. При этом каждому туристу назначено определенное время, когда он должен прибыть для сдачи анализа и последующей посадки на борт судна", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Тест обойдется в 60 сингапурских долларов ($44). Требования минздрава также обязывают пассажиров лайнеров находиться на борту в маске и соблюдать дистанцию в полтора метра.

Напомним, власти Сингапура с 13 марта запретили заход круизных лайнеров в местные порты, а с 23 марта полностью закрыли границы для въезда иностранцев, не имеющих вида на жительство или постоянных разрешений на работу. Однако начиная с сентября постепенно снимаются ограничения для въезда туристов из безопасных с точки зрения распространения коронавируса стран и территорий.

В мире Юго-Восточная Азия Сингапур Пандемия коронавируса COVID-19

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