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06.11.2020 10:25
Рубрика: В мире

В Сирии произошел блэкаут

Текст: Владимир Шилов

В Сирии произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остались многочисленные больницы и критически важные объекты инфраструктуры. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на данные министерства энергетики страны.

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О причинах ЧП не сообщается. По данным СМИ, речь идет об аварии на линии. В настоящее время инженерные службы пытаются наладить энергоснабжение. Больше информации чиновники пообещали предоставить позже.

Напомним, аналогичный случай произошел в республике в августе. Тогда неизвестные подорвали газопровод, который снабжал местные электростанции.

В мире Ближний Восток Сирия

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