В Сирии произошел блэкаут

В Сирии произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остались многочисленные больницы и критически важные объекты инфраструктуры. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на данные министерства энергетики страны.

О причинах ЧП не сообщается. По данным СМИ, речь идет об аварии на линии. В настоящее время инженерные службы пытаются наладить энергоснабжение. Больше информации чиновники пообещали предоставить позже.

Напомним, аналогичный случай произошел в республике в августе. Тогда неизвестные подорвали газопровод, который снабжал местные электростанции.