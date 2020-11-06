Вирусолог сообщил, когда Россия выйдет на плато по COVID-19

Россия выйдет на плато по числу заразившихся коронавирусом в ближайшее время - считает вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Я думаю, что мы взберемся на плато в ближайшее время и так на этом плато с небольшими колебаниями будем жить до весны", - цитирует эксперта РБК.

По его словам, очередная вспышка коронавируса будет не скоро, сейчас продолжается затяжная вторая волна, при этом ситуация в настоящее время не опаснее, чем была весной.

В России необходимо ужесточить эпидемические меры, как это сделали в западных странах, считает эксперт, хотя и уточнил, что не обладает всем спектром информации, необходимой для принятия таких решений. "Я не хотел бы ничего властям диктовать в этом отношении, потому что считаю, что власти располагают целым рядом данных, которые медики не учитывают", - добавил эксперт.