Власти американского штата Джорджия допустили пересчет голосов

Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил, что ожидает пересчета голосов из-за небольшого разрыва между участниками президентской гонки. В настоящее время кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа всего на 1579 голосов.

"Разрыв между кандидатами может быть в несколько тысяч. С таким небольшим перевесом в Джорджии будет проведен пересчет", - сказал Раффенспергер журналистам. Его выступление в прямом эфире передавал телеканал Fox News.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября. На данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Байдена - 264, у Трампа их 214. Как ожидается, имя нового хозяина Белого дома будет известно уже через несколько часов.